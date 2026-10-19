MacBook Pro OLED touch: debutto atteso il 6 novembre con chip M6

Il MacBook Pro OLED touch potrebbe arrivare molto prima di quanto molti immaginassero. Apple non sembra intenzionata a rallentare dopo un autunno già fitto di annunci, e secondo le ultime indiscrezioni il mese di novembre sarà dedicato a una nuova ondata di dispositivi. Oltre al portatile con schermo touch, all’orizzonte ci sono i nuovi Mac con chip M6 e un iPad Mini 8 che promette di cambiare parecchio rispetto al passato. Insomma, il calendario di Cupertino è tutt’altro che chiuso.

Per capire il contesto basta guardare indietro di qualche settimana. A settembre sono arrivati iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, poi è stata la volta di iPhone Duo, che sarà disponibile a partire dal 23 ottobre anche se non tutti riusciranno a metterci le mani sopra subito. Una buona fetta di utenti, infatti, dovrà armarsi di pazienza. A completare il quadro ci sono stati anche i prodotti pensati per la smart home, che hanno allargato ulteriormente l’offerta dell’azienda. Un ritmo serrato, eppure a quanto pare la parte più interessante per chi lavora con un computer deve ancora arrivare.

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MacBook Pro OLED touch e chip M6, cosa aspettarsi

Il pezzo forte della prossima tornata di lanci dovrebbe essere proprio il MacBook Pro con display OLED e supporto al tocco. Si tratta di un prodotto inedito per Apple, che fino a oggi non aveva mai portato uno schermo touch sui suoi portatili. Accanto a questo modello dovrebbero debuttare anche altre versioni di MacBook Pro e un nuovo iMac, tutti spinti dal processore M6, ovvero la nuova generazione di chip progettati internamente dall’azienda.

Non finisce qui, perché nella lista compare pure l’iPad Mini di ottava generazione. Anche il tablet più compatto della gamma sarebbe atteso con un pannello OLED, un salto tecnologico che lo avvicinerebbe ai modelli più evoluti della famiglia. Parliamo quindi di un pacchetto piuttosto corposo, che tocca diverse categorie di prodotto nello stesso momento: portatili, desktop all in one e tablet.

Sulla data di disponibilità le informazioni sono abbastanza precise. Il giorno indicato è il 6 novembre, quando almeno una parte di questi dispositivi dovrebbe finire sugli scaffali. Non è escluso che possano arrivare tutti insieme, ma per ora la certezza riguarda solo alcuni di essi. Il quadro, in ogni caso, appare piuttosto definito.

Presentazione a fine ottobre e quattro venerdì di fila

Se le tempistiche venissero confermate, Apple metterebbe a segno una sequenza piuttosto rara, con lanci distribuiti su quattro venerdì consecutivi. Una strategia che punta a mantenere alta l’attenzione per settimane intere, senza lasciare troppo spazio tra un debutto e l’altro. Per gli appassionati significa un appuntamento quasi fisso, settimana dopo settimana, con qualche novità da scoprire.

Prima della messa in vendita, però, ci sarà la presentazione ufficiale. Questa non dovrebbe cadere a novembre ma ancora a ottobre, nella parte finale del mese. Le date indicate sono due: martedì 27 ottobre oppure mercoledì 28 ottobre. In una di queste giornate Apple dovrebbe quindi togliere i veli al MacBook Pro OLED touch, ai nuovi Mac con M6 e all’iPad Mini 8, per poi avviare la commercializzazione la settimana successiva, a partire dal 6 novembre.

Fonte: TecnoAndroid