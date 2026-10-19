Defold supporta Xbox: cosa cambia con l’aggiornamento 1.14.0

Il motore di sviluppo gratuito Defold compie un passo importante e da oggi offre il supporto ufficiale a Xbox. Gli sviluppatori dell’engine hanno annunciato l’ampliamento del software, una novità che estende in modo concreto le sue possibilità di utilizzo anche alle console Microsoft e che allarga ancora di più il raggio d’azione di uno strumento già piuttosto versatile.

A guardarla bene sembra quasi una mossa naturale. Defold è stato infatti costruito inizialmente da King, la software house che oggi fa parte delle divisioni interne di Xbox. Il legame però non era affatto scontato, perché da tempo il percorso del motore si è separato da quello dell’etichetta famosa in tutto il mondo per Candy Crush. Insomma la parentela c’era, ma l’arrivo sulle piattaforme della casa di Redmond non era per nulla garantito.

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L’annuncio è arrivato attraverso un messaggio pubblicato sui social, dove il team ha inserito la compatibilità con Xbox tra le novità principali introdotte dall’aggiornamento 1.14.0. Si tratta quindi di una delle funzioni di punta della nuova versione del software e non di un’aggiunta secondaria.

Un motore leggero e alla portata di tutti

Il punto di forza di Defold Engine è sempre stato la sua natura semplice e snella. Parliamo di una piattaforma software estremamente leggera e intuitiva, che può essere utilizzata anche da sviluppatori amatoriali alle prese con progetti di dimensioni contenute. Proprio questa accessibilità apre prospettive nuove agli appassionati che vogliono cimentarsi nella creazione di videogiochi senza dover affrontare strumenti troppo complessi o pesanti.

Più che un semplice motore, Defold si presenta come una sorta di ecosistema multipiattaforma. Permette di costruire un progetto con relativa facilità e di portarlo poi su dispositivi diversi, dai PC al mondo mobile fino a varie console. Da adesso nell’elenco compare anche Xbox, che si aggiunge così alle piattaforme già raggiungibili da chi lavora con questo strumento.

La filosofia resta la stessa di sempre, cioè offrire un mezzo flessibile e poco esigente a chi ha idee interessanti ma non dispone di grandi budget o di squadre numerose. L’apertura verso le macchine di Microsoft si inserisce perfettamente in questa visione e amplia il pubblico potenziale dei progetti realizzati con il middleware.

Come iniziare a sviluppare su Xbox con Defold

Stando a quanto spiegato dal team, la procedura per cominciare a lavorare su Xbox con il motore è piuttosto lineare. Basta registrarsi sul sito del middleware, entrare nella sezione dedicata allo sviluppo per la console e inoltrare la richiesta di accesso. Un percorso che potrebbe anche favorire una strada più agevole verso l’autopubblicazione dei giochi, aspetto non da poco per chi lavora in proprio.

Sul piano tecnico Defold è particolarmente specializzato nei giochi 2D, anche se offre diverse potenzialità per lo sviluppo in tre dimensioni. In linea generale viene scelto da team molto piccoli o da autori che lavorano da soli, impegnati in progetti non troppo onerosi in termini di risorse ma capaci comunque di raggiungere risultati di tutto rispetto.

Tra i titoli realizzati con questo engine figurano Sector 781 e Void Scrappers, due produzioni che sono arrivate anche su Nintendo Switch.

Fonte: TecnoAndroid