Steam, horror indie cancella la demo: teme cloni creati con l’IA

Un piccolo team indie al lavoro su un horror “alcolico” ha deciso di fare marcia indietro e di cancellare la demo pubblica su Steam che aveva in programma. Il motivo non ha nulla a che vedere con ritardi nello sviluppo o con problemi tecnici dell’ultimo minuto. Gli sviluppatori temono infatti che, una volta disponibile gratuitamente, il loro gioco possa essere clonato con l’IA da qualcuno pronto a sfruttare il lavoro altrui. Una scelta che fa riflettere, perché la demo è da sempre uno degli strumenti più efficaci per farsi conoscere, soprattutto per chi non dispone di grandi budget per il marketing.

Per uno studio indipendente rinunciare a una prova gratuita significa privarsi di una vetrina preziosa. Su Steam le demo permettono ai giocatori di toccare con mano un progetto prima dell’uscita, di aggiungerlo alla lista dei desideri e magari di parlarne con altri appassionati. In questo caso però la paura di vedersi copiare il gioco ha pesato più dei possibili vantaggi in termini di visibilità.

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Perché una demo può diventare un rischio

Il timore degli sviluppatori nasce da un fenomeno ben preciso. L’evoluzione dell’intelligenza artificiale sta infatti contribuendo alla nascita di porting non ufficiali su PC di esclusive PlayStation come Gran Turismo Sport, e lo stesso vale per tanti altri titoli usciti su console. Programmi pensati per girare solo su una determinata piattaforma finiscono così per approdare altrove, senza alcun coinvolgimento da parte di chi li ha creati.

Questa tendenza non riguarda soltanto i giochi nati per le console. Si riflette anche nel PC gaming, dove numerosi programmatori amatoriali si servono dell’IA per decompilare i giochi. In parole semplici, decompilare vuol dire partire dal programma finito e ricostruirne il codice, cioè le istruzioni con cui è stato scritto. Un lavoro che in passato richiedeva competenze molto specifiche e parecchio tempo, e che oggi può essere accelerato in modo considerevole grazie agli strumenti basati sull’intelligenza artificiale.

Ecco allora il punto della questione. Una demo mette nelle mani di chiunque una versione funzionante del gioco, anche se parziale. Per chi ha intenzioni poco limpide quella porzione di codice può diventare il punto di partenza per ricostruire, imitare o replicare il progetto. Ed è proprio questo lo scenario che il team ha voluto evitare.

Una scelta prudente in un contesto che cambia

La decisione degli autori di questo horror alcolico mostra quanto le nuove tecnologie stiano cambiando anche le strategie dei piccoli studi. Quello che fino a poco tempo fa era considerato un passaggio quasi obbligato, cioè offrire un assaggio gratuito del proprio lavoro, viene ora valutato con molta più cautela. Per una realtà indipendente la creazione di un gioco rappresenta spesso un investimento enorme di tempo e risorse, e il rischio di vederlo copiato può risultare difficile da accettare.

Il caso si inserisce dunque in un quadro più ampio, dove l’IA applicata alla decompilazione ha già reso possibili porting non ufficiali di titoli come Gran Turismo Sport e ha messo a disposizione di molti programmatori amatoriali strumenti un tempo riservati a pochi esperti. Gli sviluppatori hanno quindi preferito annullare i piani per la demo pubblica su Steam, spinti dal timore concreto che il loro gioco possa essere clonato con l’intelligenza artificiale.

Fonte: TecnoAndroid