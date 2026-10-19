EasyPark Rigenera: a Roma i vecchi grattini diventano credito

A Roma i vecchi grattini per il parcheggio possono trasformarsi in credito digitale grazie a EasyPark Rigenera, l’iniziativa promossa da Arrive, la società che gestisce l’app EasyPark. L’appuntamento è fissato per martedì 20 ottobre in piazzale Flaminio, dalle 10 alle 18, con un obiettivo piuttosto chiaro. Si tratta di dare una seconda vita ai tagliandi cartacei rimasti nei cassetti e nei portaoggetti delle auto e, allo stesso tempo, accompagnare gli automobilisti verso il pagamento della sosta tramite smartphone.

Il contesto è noto a chi parcheggia abitualmente nella Capitale. Lo scorso 30 giugno si è chiusa la vendita dei tagliandi prepagati, appunto i cosiddetti grattini. Chi ne ha ancora qualcuno potrà continuare a usarli fino al 31 dicembre 2026, ma con il progetto EasyPark Rigenera si apre una strada diversa, cioè convertirli in credito da spendere direttamente nell’applicazione.

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Come funziona lo scambio in piazzale Flaminio

Nel corso della giornata sarà possibile consegnare i tagliandi originali, mai utilizzati e ancora validi a Roma, nei tagli da 1 euro o da 1,20 euro. In cambio arriverà un credito EasyPark dello stesso importo, pari al valore nominale dei biglietti consegnati. C’è però un tetto da tenere presente perché ogni persona potrà scambiare al massimo 10 euro. In pratica si potranno portare dieci tagliandi da 1 euro oppure otto da 1,20 euro, per un totale di 9,60 euro. I biglietti raccolti verranno ritirati e poi smaltiti.

Non finisce qui, perché a chi partecipa spetta anche un bonus di 2 euro di credito aggiuntivo. Per ottenerlo basta consegnare uno o più tagliandi prepagati validi per la sosta su strada a Roma, oppure scaricare e installare l’app con l’aiuto del personale presente sul posto. Il bonus viene riconosciuto una sola volta per persona, anche se si soddisfano entrambe le condizioni. A tutti i partecipanti sarà inoltre consegnato un omaggio. Va detto che i crediti a disposizione sono limitati e l’iniziativa si chiuderà con l’esaurimento delle scorte o, al più tardi, alla fine della giornata del 20 ottobre.

La partecipazione è aperta a tutti i possessori di grattini, compresi quelli che l’applicazione non l’hanno mai usata. Gli addetti di Arrive in piazzale Flaminio saranno a disposizione per aiutare gli automobilisti a scaricare l’app, completare la registrazione e prendere confidenza con le funzioni principali. L’iniziativa rientra nel percorso di digitalizzazione della sosta sostenuto dal Comune di Roma e da ATAC, con l’idea di promuovere una gestione dei parcheggi più semplice ed efficiente.

Cosa offre il pagamento della sosta da smartphone

L’app EasyPark è attiva per la sosta sulle strisce blu in oltre mille Comuni italiani, Roma compresa, e in più di cento parcheggi in struttura sparsi per l’Italia. Il funzionamento è abbastanza intuitivo perché dal telefono si può avviare, terminare e pagare il parcheggio senza passare dal parcometro o dal tabaccaio.

Tra le funzioni più utili c’è la geolocalizzazione, che mostra l’area in cui ci si trova e la relativa tariffa. Poi c’è la possibilità di prolungare la sosta a distanza, comoda quando un impegno si allunga più del previsto, e quella di interromperla in anticipo una volta tornati all’auto. In quest’ultimo caso si paga soltanto il tempo effettivamente utilizzato, sempre nel rispetto delle tariffe stabilite dall’amministrazione comunale.

Fonte: TecnoAndroid