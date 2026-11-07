Il logo Apple illuminato è tornato sul coperchio del nuovo MacBook Pro ed è stato uno dei momenti più applauditi durante la presentazione della settimana scorsa. A Cupertino però sanno bene che non tutti avranno voglia di vedere la mela accesa sul retro dello schermo. Per questo l’azienda ha pubblicato una guida ufficiale che spiega come funziona la nuova illuminazione e soprattutto come disattivarla del tutto.

Il ritorno della mela luminosa dopo dieci anni

Il nuovo MacBook Pro con display PROLED XDR segna il ritorno della mela luminosa dopo un decennio di assenza. Il meccanismo però non è più quello di una volta. I vecchi MacBook sfruttavano la luce della retroilluminazione dello schermo per far brillare il logo, mentre il nuovo modello con pannello OLED non ha alcuna retroilluminazione da cui attingere. Apple ha dovuto quindi trovare una soluzione diversa.

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Come accadeva sui Mac del passato, la luminosità del logo resta legata a quella dello schermo, ma adesso tiene conto anche della luce presente nell’ambiente. Quando il portatile è chiuso la mela appare come metallo lucido, esattamente come succede dal restyling del 2016. Nei giorni scorsi lo sviluppatore Guilherme Rambo aveva già scoperto alcuni dettagli interessanti. Il logo è gestibile via software, lavora con una modulazione PWM a 25 kHz e ogni unità riceve una calibrazione specifica. A regolare il rapporto tra la luminosità del display e quella della mela ci pensa CoreBrightness, e l’intensità cambia anche in base al colore della scocca.

Il documento di supporto pubblicato da Apple conferma il quadro. La mela posizionata dietro il display integrato si accende ogni volta che il Mac è attivo e si attenua o si intensifica in modo automatico seguendo due fattori: il livello di luminosità dello schermo e le condizioni di luce rilevate dal sensore di luce ambientale. Con qualsiasi impostazione dello schermo il logo risulterà più tenue in una stanza poco illuminata e più brillante in un ambiente luminoso.

Come spegnere il logo con il Terminale

Chi preferisce tenere il logo sempre spento non troverà un interruttore nelle impostazioni di sistema. La strada indicata da Apple passa dal Terminale e richiede la password di amministratore. Il comando da digitare è questo:

sudo defaults write com.apple.CoreBrightness LEBacklightMode -int 0

Una volta eseguito, la mela sul coperchio del MacBook Pro smette di illuminarsi. L’operazione comunque è del tutto reversibile. Per riaccendere il logo basta tornare nel Terminale e lanciare un secondo comando che cancella l’impostazione appena creata:

sudo defaults delete com.apple.CoreBrightness LEBacklightMode

C’è poi un dettaglio da tenere a mente per chi ha deciso di spegnere la mela. Apple specifica infatti che anche una reinstallazione di macOS riporta l’illuminazione del logo alle impostazioni originali, riattivandola automaticamente.

Fonte: TecnoAndroid