Gemini Notebook registra un’ora di audio e risponde alle domande

Gemini Notebook si trasforma in un vero e proprio registratore intelligente e cambia il modo in cui si possono conservare lezioni, conferenze e conversazioni. La novità permette di registrare fino a un’ora di audio direttamente dall’app, di ottenere la relativa trascrizione e poi di interrogare l’intelligenza artificiale su tutto quello che è stato detto. Non serve più riascoltare l’intera registrazione per ritrovare un passaggio preciso, basta fare una domanda e lasciare che sia l’assistente a recuperare l’informazione.

L’idea è semplice e proprio per questo funziona bene. Chi ha passato pomeriggi interi a scorrere avanti e indietro un file audio alla ricerca di una frase sa bene quanto tempo si perde in quel modo. Con questa funzione il contenuto parlato diventa qualcosa di consultabile, quasi come un documento scritto da cui estrarre ciò che serve al momento giusto.

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Come funziona la registrazione su Gemini Notebook

Il cuore della novità sta tutto nell’integrazione. La registrazione audio parte direttamente dall’applicazione, senza dover passare da altri strumenti o caricare file registrati altrove. Una volta terminata la sessione, che può durare al massimo un’ora, il sistema conserva la trascrizione di quanto è stato pronunciato. Da lì in avanti il materiale resta a disposizione dentro Gemini Notebook e diventa la base su cui l’intelligenza artificiale lavora.

Il limite di sessanta minuti copre la gran parte delle situazioni più comuni. Una lezione universitaria, un intervento durante un convegno o una riunione di lavoro rientrano spesso in questa finestra temporale, e questo rende lo strumento adatto all’uso quotidiano senza particolari complicazioni. La parte interessante però arriva dopo, quando la semplice registrazione lascia spazio al dialogo con l’assistente.

Ed è proprio qui che il servizio si distingue da un normale registratore vocale. La trascrizione infatti non resta un blocco di testo da leggere riga per riga ma diventa materia viva su cui porre domande.

Domande all’intelligenza artificiale su tutto ciò che è stato detto

Una volta salvato il contenuto, l’utente può rivolgersi direttamente all’intelligenza artificiale per recuperare le informazioni. Le richieste possono riguardare qualsiasi aspetto di quanto emerso durante la registrazione, dal concetto spiegato in una lezione al dettaglio menzionato di sfuggita nel corso di una conversazione. L’assistente pesca dalla trascrizione e restituisce la risposta senza costringere a cercare manualmente il punto esatto.

Per uno studente significa poter tornare su un argomento trattato in aula semplicemente chiedendo cosa abbia detto il docente su un determinato tema. Per chi partecipa a una conferenza vuol dire ritrovare un dato o un nome senza dover prendere appunti frenetici mentre il relatore parla. E nelle conversazioni registrate il vantaggio è analogo, perché ogni passaggio resta accessibile con una semplice richiesta.

Gemini Notebook passa così da contenitore di note a strumento capace di ascoltare al posto dell’utente. Le tre tipologie di contenuto indicate, cioè lezioni, conferenze e conversazioni, raccontano bene il pubblico a cui la funzione si rivolge: studenti, professionisti e chiunque abbia bisogno di conservare ciò che viene detto a voce. Registrazione fino a un’ora, trascrizione conservata nell’app e risposte immediate dall’assistente sono gli elementi che compongono questa nuova capacità del servizio.

Fonte: TecnoAndroid