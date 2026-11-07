Firefox nasconde Snake: ecco il calcolo che fa partire il gioco

Un piccolo segreto si nasconde dentro Firefox, ed è rimasto lì per mesi senza che quasi nessuno se ne accorgesse. Si tratta di un easter egg che avvia un gioco chiaramente ispirato a Snake, il celebre passatempo dei vecchi telefoni Nokia in cui un serpentello si allunga a ogni boccone. La funzione è presente nel browser fin dalla versione 151, pubblicata a maggio, mentre oggi il canale Stable è già arrivato alla 159. Eppure la sorpresa è venuta a galla soltanto adesso, dopo un lungo periodo passato nell’ombra.

Come attivare Snake su Firefox con un semplice calcolo

Il trucco per far comparire il gioco è curioso e piuttosto semplice. Basta scrivere un’operazione matematica direttamente nella barra dell’indirizzo, con una sola condizione da rispettare: il risultato deve essere 150. Si può digitare per esempio 100+50 oppure 75+75, ma il meccanismo funziona anche con sottrazioni, divisioni, potenze e qualsiasi altro calcolo che porti allo stesso numero. Non serve installare nulla né andare a scavare tra le impostazioni nascoste del programma.

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Una volta inserito il conto, accanto al valore spunta la piccola icona del software. A quel punto è sufficiente un clic per far partire la partita. È un dettaglio minuscolo, facile da ignorare se non si sa cosa cercare, e forse proprio per questo il segreto è rimasto custodito così a lungo all’interno del browser.

Comandi, regole e schermata di Game Over

Dopo il clic si apre l’interfaccia del gioco, che mostra subito i comandi disponibili. Niente di complicato: ci si sposta usando le quattro frecce direzionali della tastiera. Lo scopo è raggiungere il cerchio collocato nel riquadro evitando di sbattere contro i bordi o di mordere la propria coda. All’inizio sembra quasi un gioco da ragazzi, ma man mano che il serpente cresce lo spazio a disposizione si riduce e ogni curva diventa più rischiosa.

Al termine di ogni tentativo appare la classica schermata di Game Over con il punteggio ottenuto, prima di poter ricominciare da capo. Va detto che l’esperienza è davvero essenziale, senza classifiche né altri fronzoli. Per staccare la spina qualche minuto tra una sessione di lavoro e l’altra, però, questo Snake su Firefox fa il suo dovere senza pretese.

Da Dino a Vivaldia, i minigiochi nascosti negli altri browser

I minigiochi integrati nei programmi di navigazione non rappresentano certo una novità. Chrome offre da sempre la possibilità di intrattenersi con Dino a chi resta senza connessione, facendo saltare il piccolo dinosauro con la barra spaziatrice per superare gli ostacoli. Edge di Microsoft ospita invece un gioco di surf in stile 8 bit piuttosto elaborato, che si raggiunge anch’esso passando dalla barra dell’indirizzo.

Nel gruppo c’è anche Vivaldi, appena aggiornato alla versione 8.3, che ormai da diversi anni include Vivaldia. Si tratta di un omaggio ai titoli degli anni Ottanta, con richiami alla cultura cyberpunk e a un’estetica dal sapore futuristico. Tra tutti quelli citati è senza dubbio il più riuscito, mentre il nuovo arrivato di Firefox punta tutto sulla semplicità di un classico che molti ricordano ancora dai tempi dei cellulari con i tasti.

Fonte: TecnoAndroid