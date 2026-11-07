Acer Predator Helios Neo 16S AI, metallo liquido col coltello

Un tecnico Acer chiamato a risolvere un problema di surriscaldamento ha finito per trasformare una normale riparazione in un piccolo caso. Il motivo è l’applicazione del metallo liquido eseguita in modo maldestro, con tanto di coltello usato come attrezzo di lavoro. A raccontare l’episodio è stato il proprietario del portatile, che ha affidato il proprio sfogo a Reddit descrivendo un intervento conclusosi senza alcun miglioramento concreto.

Il notebook al centro della vicenda è un Acer Predator Helios Neo 16S AI, una macchina pensata per il gaming e per i carichi di lavoro più impegnativi. Sotto la scocca trovano posto un processore Intel Core Ultra 7 255HX e una scheda video NVIDIA RTX 5060, una combinazione che produce parecchio calore e che quindi richiede un sistema di dissipazione all’altezza. Proprio qui stava il problema. Prima dell’assistenza il proprietario aveva registrato temperature di 105 °C sulla CPU e di 87 °C sulla GPU, valori decisamente alti che lo avevano spinto a chiedere un intervento in garanzia.

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Un mese di attesa e un tutorial chiesto al supervisore

L’attesa per ottenere la garanzia è durata circa un mese. Alla fine il tecnico si è presentato direttamente a domicilio, ma secondo il racconto dell’utente le cose non sarebbero partite con il piede giusto. Fin dai primi momenti sarebbero emerse difficoltà evidenti nella gestione del lavoro, al punto che l’addetto avrebbe chiesto al proprio supervisore un video tutorial per capire come procedere.

Il passaggio più delicato era quello della sostituzione del composto termico. Dopo aver rimosso quello originale, il tecnico avrebbe versato alcune gocce di metallo liquido direttamente sulla GPU, senza però distribuirle in maniera corretta sulla superficie del chip. Solo in un secondo momento si sarebbe reso conto di aver dimenticato completamente la CPU. A quel punto avrebbe rimediato in fretta, stendendo il materiale sul processore con un coltello e senza riuscire a ottenere uno strato uniforme.

Temperature invariate e i rischi del metallo liquido

Il risultato finale non ha portato alcun beneficio. Al termine dell’operazione le temperature del portatile sono rimaste esattamente quelle di partenza, segno che l’intervento non ha risolto il difetto per cui era stato richiesto. Per il proprietario del Predator Helios Neo 16S AI si è trattato quindi di un mese di attesa seguito da una riparazione che ha lasciato tutto com’era, con in più la preoccupazione per il modo in cui il lavoro è stato svolto.

L’episodio mette in luce anche un aspetto tecnico che merita attenzione. Il metallo liquido offre ottime capacità di dissipazione, ma è un materiale conduttivo. Se viene applicato senza cura e finisce fuori dalle zone previste può danneggiare i componenti della scheda madre e causare problemi ben più gravi di qualche grado in più. Una gestione approssimativa come quella descritta dall’utente espone quindi il dispositivo a rischi concreti, oltre a non garantire il calo delle temperature che ci si aspetterebbe da un materiale di questo tipo.

Tra le soluzioni alternative viene indicato il PTM7950, un materiale termico considerato più sicuro e decisamente più semplice da maneggiare rispetto al metallo liquido, proprio perché non presenta gli stessi rischi in caso di applicazione imprecisa.

Fonte: TecnoAndroid