Marvel’s Wolverine primo negli USA a settembre, Xbox al minimo

Marvel’s Wolverine è stato il gioco più venduto a settembre negli Stati Uniti. Il titolo firmato Insomniac Games ha conquistato la vetta della classifica americana già al debutto, con il più alto volume di vendite in dollari registrato da un gioco pubblicato da Sony dai tempi di Helldivers 2. Un esordio di peso, insomma, arrivato nello stesso mese in cui Xbox ha toccato il suo punto più basso di sempre sul mercato statunitense.

La concorrenza non era affatto da sottovalutare. Il mutante con gli artigli ha scalzato dal primo posto NBA 2K27, che però resta il gioco più venduto del 2026 fino a questo momento, davanti a Resident Evil Requiem. Al terzo posto della top 10 ha debuttato EA Sports FC 27, seguito da Fire Emblem: Fortune’s Weave e da The Blood of Dawnwalker.

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Una classifica piena di novità

Oltre ai titoli già nominati, in sesta posizione compare Wardogs, che precede Onimusha: Way of the Sword e Halloween: The Game. Ace Combat 8: Wings of Theve occupa il nono gradino, mentre a chiudere l’elenco ci pensa Madden NFL 27. L’unico gioco non inedito della lista è proprio NBA 2K27, scivolato in seconda posizione dopo aver dominato a lungo il mercato.

Il settembre più nero per Xbox

Sul fronte dell’hardware la situazione è decisamente meno rosea per Microsoft. Mentre circolano voci su nuovi licenziamenti previsti a ottobre, novembre e gennaio, Xbox ha archiviato il peggior settembre della sua storia negli Stati Uniti. A pesare è stato il crollo delle vendite di Xbox Series X|S, scese del 27% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Anche Nintendo Switch 2 ha subito una contrazione significativa, anche se più contenuta, pari al 14%. Chi invece continua a sorridere è Sony: PS5 si è piazzata al primo posto sia per unità vendute sia per ricavi, confermando un periodo positivo che va avanti ormai da diversi mesi. Guardando ai numeri complessivi del mercato, la spesa per l’hardware videoludico è cresciuta del 12%, arrivando a circa 310 milioni di euro. Il software ha invece fatto registrare una flessione del 2%, fermandosi intorno ai 3,6 miliardi di euro.

Le prospettive per i prossimi mesi

Per Microsoft le speranze di risalita sono legate soprattutto a ottobre. Considerati gli enormi investimenti destinati allo sviluppo del nuovo capitolo di Gears of War, l’auspicio è che la situazione possa migliorare e che Xbox riesca a recuperare almeno parte del terreno perduto. Il contesto però resta complicato, con prezzi e disponibilità delle console che rappresentano un ostacolo sempre più serio.

Appare comunque evidente che lo scontro con Sony, con ogni probabilità l’ultimo, si giocherà sulla prossima generazione di console. Helix e PS6 sono già pronte a sfidarsi sul piano delle specifiche tecniche e dei contenuti, a patto che il pubblico possa permettersi di acquistarle.

Fonte: TecnoAndroid