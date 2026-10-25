PS5 silenziosa di notte: anche il controller ha suoni da spegnere

Rendere la PS5 silenziosa fino in fondo è un desiderio molto più diffuso di quanto si pensi, soprattutto tra chi ritaglia le proprie sessioni di gioco nelle prime ore del mattino oppure a tarda notte, quando il resto della casa dorme e ogni rumore sembra amplificato. La console di Sony, va detto subito, parte già con un bel vantaggio. PlayStation 5 è considerata infatti una delle console meno rumorose di sempre, merito di un sistema di aerazione pensato e sviluppato con attenzione dall’azienda giapponese. Le ventole però raccontano solo una parte della storia, e chi punta a diventare un vero ninja del joypad deve fare i conti con qualche altro dettaglio.

Il punto è semplice. Anche con un hardware che lavora in modo discreto, la macchina continua a produrre suoni di vario tipo durante l’utilizzo quotidiano. Sono piccole cose, quasi impercettibili di giorno, che diventano fastidiose quando intorno regna il silenzio. Ed è proprio lì che entra in gioco una serie di accorgimenti utili per giocare su PS5 senza disturbare chi dorme nella stanza accanto o chi vive al piano di sotto.

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Musica e suoni di sistema, i primi da spegnere

Il primo elemento su cui intervenire è la musica che accompagna la navigazione nei menu della console. Di giorno fa la sua figura e crea atmosfera, ma in piena notte rischia di diventare un sottofondo indesiderato, specie se il televisore ha il volume impostato un po’ troppo alto dalla sessione precedente. Silenziarla è il passo più ovvio e anche quello che dà il risultato più immediato.

Subito dopo arrivano i suoni di sistema, cioè quei piccoli effetti che la console riproduce mentre ci si sposta tra le varie schermate, si apre un’applicazione o si conferma una scelta. Presi uno per uno sembrano innocui. Messi insieme, nel corso di una lunga sessione, finiscono per diventare un ticchettio continuo che di notte si fa notare eccome. Disattivarli permette di muoversi nell’interfaccia in totale tranquillità, con la sola immagine sullo schermo a fare da guida.

Controller e bip di accensione, i dettagli che fanno la differenza

C’è poi un capitolo spesso sottovalutato, quello del controller. Il pad di PS5 è in grado di emettere suoni propri, e la cosa può sorprendere chi pensava di aver già sistemato tutto agendo sull’audio della televisione o sulle cuffie. Per ottenere una PS5 silenziosa sotto ogni aspetto conviene quindi intervenire anche su questo fronte, così da evitare che qualche effetto sonoro sfugga proprio dalle mani di chi gioca.

L’ultimo tassello riguarda il bip di accensione, il segnale acustico che la console emette quando viene avviata. Dura un istante, certo. Ma chi si siede davanti allo schermo all’alba con la famiglia ancora a letto sa bene quanto anche un suono breve possa risultare fastidioso in una casa immersa nel silenzio. Anche questo dettaglio rientra tra quelli da silenziare per chi desidera un’esperienza davvero discreta dall’inizio alla fine. Intervenendo su musica, suoni di sistema, controller e bip di accensione, la console di Sony può diventare una compagna di gioco praticamente invisibile alle orecchie degli altri. Il sistema di aerazione fa già buona parte del lavoro sul fronte del rumore generato dall’hardware, mentre questi accorgimenti completano il quadro per chi vuole giocare a qualsiasi ora senza svegliare nessuno.

Fonte: TecnoAndroid