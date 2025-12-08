Lyca rinnova la concorrenza low-cost con due mesi gratuiti per chi cambia operatore

Lyca sfida il settore mobile italiano con una promozione pensata per attrarre nuovi clienti. L’operatore propone due mesi di rinnovo gratuito a chi effettua la portabilità del numero, affiancando questa iniziativa a un piano dal costo ridotto. L’offerta prevede 150GB, minuti illimitati e messaggi senza limiti. Il servizio 5G viene fornito alla massima velocità, senza restrizioni. Il prezzo mensile è fissato a 5,99 euro per 30 giorni.

Il processo di attivazione è estremamente rapido. Gli utenti possono scegliere tra SIM fisica ed eSIM, l’opzione digitale permette di completare l’operazione senza attese. Il pagamento può avvenire con carta o tramite servizi digitali come Apple Pay o Google Pay. La promo in questione punta su trasparenza e accessibilità, infatti Lyca Mobile mette sempre in evidenza l’assenza di vincoli contrattuali per le sue tariffe.

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Lyca amplia le garanzie per i nuovi utenti e punta sulla rete Vodafone

L’offerta attuale riflette una strategia basata sulla semplicità. Lyca punta su pochi elementi chiari: prezzo basso, massima libertà e un’infrastruttura affidabile. La rete utilizzata è quella Vodafone, la quale consente all’operatore di garantire una copertura estesa su tutto il territorio nazionale. La rete 4G raggiunge la quasi totalità della popolazione, mentre il 5G offre prestazioni elevate ove disponibile.

L’obiettivo dell’azienda è quello di offrire prestazioni comparabili a quelle dei servizi premium più costosi. Anche la gestione del rinnovo è immediata. Ogni cliente può controllare il piano dalla propria area personale e modificare in autonomia le opzioni disponibili sull’app dedicata. L’assenza di costi nascosti punta a fidelizzare nuovi utenti con un approccio più lineare e la promozione dei due mesi gratuiti rafforza questo messaggio.

Insomma, tale iniziativa nasce per rendere il passaggio da un’altra operatore molto più conveniente. L’utente può sperimentare il servizio senza preoccupazioni e godere di una soluzione mobile perfetta per chi desidera ridurre le spese telefoniche mantenendo prestazioni affidabili e moderne.