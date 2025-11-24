Lyca Mobile ripropone lyca 5G 150: l’offerta semplice e veloce

Lyca Mobile ha lanciato Lyca 5G 150. Ovvero un piano creato per chi vuole una buona quantità di dati a un prezzo contenuto, senza rinunciare ai servizi essenziali. L’offerta prevede 150GB di traffico dati ogni 30 giorni e include minuti e messaggi illimitati verso tutti i numeri nazionali. Il tutto a un costo mensile di 7,99€.

Uno dei punti più importanti del piano è il supporto al 5G. Quest’ ultimo consente di sfruttare velocità più elevate quando il dispositivo e la copertura lo permettono. L’utente deve semplicemente avere uno smartphone compatibile e trovarsi in una zona raggiunta dalla rete 5G associata a LycaMobile. L’offerta include anche il servizio VoLTE, che permette di effettuare chiamate ad alta qualità tramite rete 4G. Non tutti gli operatori includono questo servizio nei piani base. Quindi rappresenta un vantaggio per chi usa molto il telefono per chiamare.

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Attivazione semplice e vantaggi aggiuntivi per i clienti già lyca

Il piano è dedicato all’uso personale e privato, come previsto nei termini dell’operatore. Lyca ricorda infatti che l’offerta non può essere utilizzata in ambiti commerciali o per attività improprie, come previsto dalla normativa generale e dalla sua policy di corretto utilizzo. Per quanto riguarda il roaming nell’Unione Europea, i clienti hanno a disposizione 10,5GB ogni mese per continuare a navigare senza costi extra durante i viaggi.

Lyca Mobile punta molto anche sulla facilità di attivazione. I nuovi utenti possono sottoscrivere il piano direttamente online con la funzione “Acquista ora”, mentre i clienti già attivi hanno due possibilità. Essi possono rivolgersi a un punto vendita oppure inviare un SMS per cambiare piano.

Un dettaglio importante riguarda i clienti che sono entrati in Lyca Mobile prima del luglio 2024. Per loro infatti il piano Lyca5G 150 offre un bonus speciale, con 50GB extra al momento dell’attivazione. L’operatore mette in evidenza anche la possibilità di cambiare offerta in qualsiasi momento e di tenere sotto controllo i consumi tramite le sezioni dedicate del sito e dell’app.