Lyca Mobile punta sulla portabilità: cosa offre davvero il piano 5G Portin 599

Lyca Mobile introduce un’offerta pensata per chi sceglie di portare il proprio numero sulla rete del gestore, proponendo un pacchetto da 150GB in 5G con minuti e SMS illimitati al prezzo iniziale di 5,99€ per i primi 30 giorni. Un elemento particolarmente interessante è la presenza di due rinnovi successivi gratuiti, che permettono di utilizzare il piano per tre mesi quasi senza costi, un vantaggio che punta chiaramente a convincere gli utenti a sperimentare la rete fin da subito.

Lyca Mobile e le condizioni di utilizzo

Il piano viene attivato appena si conclude la registrazione, e l’utente può iniziare a utilizzarlo non appena riceve il messaggio di conferma. In alternativa, il controllo dello stato dell’attivazione può avvenire tramite la chiamata al codice dedicato. La portabilità del numero è una condizione necessaria per accedere a questa promozione speciale; se la richiesta non dovesse andare a buon fine, Lyca Mobile permette di ripeterla senza perdere il piano, che resta collegato al numero temporaneo per un periodo definito. In questo modo è possibile completare il passaggio senza fretta e senza il rischio di perdere l’offerta.

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Per quanto riguarda la connessione, la promo include l’accesso al 5G, utilizzabile con uno smartphone compatibile e nelle zone raggiunte dalla rete. La SIM supporta anche il VoLTE, funzione presente sui dispositivi 4G abilitati. Il traffico dati disponibile in roaming nell’Unione Europea è pari a 8GB, permettendo un utilizzo di base anche fuori dai confini nazionali, nel rispetto delle regole di uso corretto previste dal gestore.

Lyca Mobile specifica che l’uso del piano deve rimanere personale e non commerciale, una regola comune a molte offerte mobili. I pagamenti dei rinnovi e dei servizi disponibili online possono essere completati esclusivamente tramite carte di credito o debito, una scelta che garantisce transazioni rapide e costanti per tutta la durata della promozione. Il funzionamento dell’offerta 5G Portin 599 segue quindi una logica di semplicità: un costo iniziale contenuto, due rinnovi aggiuntivi gratuiti e una serie di servizi che coprono le esigenze principali di chi utilizza lo smartphone ogni giorno.