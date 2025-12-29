Lyca Mobile, ecco le migliori offerte per la portabilità

Tra i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano, anche quello virtuale Lyca Mobile stupisce gli utenti. La sua proposta è davvero eccezionale, soprattutto per quanto riguarda le offerte di rete mobile dedicate alla portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali. Sono infatti offerte a basso costo ma con dei bundle davvero ricchi.
Lyca Mobile, offerte mobile per la portabilità davvero eccezionali
L’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile sta proponendo tante offerte mobile di rilievo. Come già accennato in apertura, gli utenti rimarranno sorpresi per le tante proposte dell’operatore. Si tratta infatti di offerte dal costo per il rinnovo estremamente contenuto. Nonostante questo, il bundle messo a disposizione è davvero ricco. Vediamo alcune di queste offerte.
- Lyca 5G PortIn 599: questa offerta include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare con una connettività pari alle reti di quinta generazione. Sono compresi fino a 8 GB per navigare in roaming. Oltre a questo, l’offerta include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati. Il costo per il rinnovo è pari a 5,99 euro al mese. L’operatore sta proponendo ben due mesi di rinnovo gratis.
- Lyca PortIn 5G 200: questa offerta include ogni mese fino a 200 GB di traffico dati per navigare con una connettività pari alle reti di quinta generazione. Sono compresi fino a 13 GB per navigare in roaming. Oltre a questo, l’offerta include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati. Il costo per il rinnovo è pari a 9,99 euro al mese.
- Lyca PortIn 799: questa offerta include ogni mese fino a 250 GB di traffico dati per navigare con una connettività pari al 4G. Sono compresi fino a 10.5 GB per navigare in roaming. Oltre a questo, l’offerta include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati. Il costo per il rinnovo è pari a 7,99 euro al mese.