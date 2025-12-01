L’UE reinterpreta il controverso Chat Control sulle chat private

L’Unione Europea ha preso una decisione importante e definitiva per quanto riguarda un controverso progetto. L’obiettivo è importante, ovvero quello di contrastare l’abuso sessuale sui minori, un problema che purtroppo al giorno d’oggi è sempre più presente.

L’idea iniziale, il progetto Chat Control, prevedeva di scansionare e controllare tutte le chat private degli utenti, anche quelle protette dalla crittografia end-to-end. Si riteneva che questa misura fosse necessaria per scovare ogni forma di abuso, e di conseguenza cercare di proteggere i minori.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Tuttavia la questione è stata controversa sin dall’inizio, e una fetta molto importante di privati e di servizi digitali, considerava questa proposta come eccessiva. Inoltre riteneva che andasse contro la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Chat Control, cosa cambia adesso?

Dopo tante critiche e discussioni, pare che l’Unione Europea stia cambiando idea sulla questione. Ovvero, si potrebbe eliminare il punto della controversia, non andando più a scandagliare tutte le chat degli utenti, mossa che avrebbe invaso totalmente la privacy, ma anche la sicurezza delle comunicazioni. La nuova piega presa, con l’eliminazione di questa parte della norma, rappresenta una vittoria significativa per chi difendeva la riservatezza delle comunicazioni.

Sicuramente il punto è troppo importante, il che vuol dire che cercare di proteggere i minori da abusi di questo tipo è davvero fondamentale al giorno d’oggi. Ma farlo invadendo la privacy e la sicurezza di molti cittadini europei non era probabilmente la strada giusta da perseguire, anche perché potevano dare vita a sbagli che avrebbero potuto condannare degli innocenti.

La Commissione dovrebbe adesso lavorare a una nuova norma che sia aggiornata e che rispetti alcuni principi fondamentali. Si dovrebbe infatti proteggere le comunicazioni private, ma anche incoraggiare lo sviluppo di strumenti efficaci per rivelare i contenuti illegali. Il dibattito resta tuttavia ancora aperto, con alcuni che si schierano da una parte e altri dall’altra.