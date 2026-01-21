Lucasfilm: Kathleen Kennedy si dimette dalla presidenza

Lucasfilm e Walt Disney Studios hanno annunciato un importante cambio al vertice per la società. Dopo 14 anni di presidenza, Kathleen Kennedy lascia il proprio ruolo per tornare a dedicarsi alla produzione. Le figure individuate come successori sono Dave Filoni e Lynwen Brennan che assumono il comando creativo della compagnia.

La scelta di Kathleen Kennedy non è stata certamente presa a cuor leggero. Entrata in carica in seguito all’acquisizione della Lucasfilm da parte di Walt Disney Studios, la Kennedy ha guidato la società attraverso il rilancio dei brand più importanti della compagnia, tra cui Star Wars e Indiana Jones.

Al suo posto subentrano due figure che, operando in sinergia, manterranno alto il nome della Lucasfilm. Dave Filoni assumerà il ruolo di Presidente e Chief Creative Officer, supervisionando tutti i futuri prodotti, mentre Lynwen Brennan diventa co-Presidente. La scelta per le figure apicali della Lucasfilm è ricaduta sulle persone più autorevoli presenti all’interno dell’azienda.

Scopri il cambiamento alla leadership di Lucasfilm con l’uscita di Kathleen Kennedy e l’arrivo di Dave Filoni e Lynwen Brennan

Dave Filoni ha lavorato a stretto contatto con George Lucas, ereditando una conoscenza maniacale del mondo di Star Wars. È il creatore della saga animata “The Clone Wars” e ha contribuito a lanciare la serie live-action di Star Wars su Disney+, ampliandone l’universo narrativo.

Insieme a Jon Favreau ha creato lo show The Mandalorian e sarà anche il regista della pellicola The Mandalorian e Grogu in arrivo nelle sale a maggio. Il suo contributo alla saga creata da George Lucas è incredibile, in quanto è diventato produttore e supervisore creativo di tutti i progetti ambientati nella Galassia lontana lontana.

Lynwen Brennan collabora con Lucasfilm dal 1999, quando ha iniziato il suo percorso nella Industrial Light & Magic. Nel 2009 è stata nominata Presidente della ILM, poi General Manager di Lucasfilm nel 2015 e Presidente & General Manager di Lucasfilm Business nel 2024. Durante la sua carriera, la Brennan ha sempre spinto verso l’innovazione.

La loro stretta collaborazione e oltre 30 anni di esperienza combinata come alti dirigenti permetteranno alla Lucasfilm di aprire un nuovo capitolo della propria storia. Come dichiarato da Dave Filoni: “Da Rey a Grogu, Kathy ha supervisionato la più grande espansione della narrazione di Star Wars sul grande schermo che abbiamo mai visto. Sono incredibilmente grato a Kathy, George, Bob Iger e Alan Bergman per la loro fiducia e per l’opportunità di guidare Lucasfilm in questo nuovo ruolo, facendo un lavoro che amo davvero. Che la Forza sia con voi“.

A fargli eco le parole di Brennan: “Lucasfilm ha avuto un ruolo così significativo nella mia vita,” ha detto Brennan. “È una comunità di narratori ispiratori con uno spirito ribelle senza pari, e sono onorata di unirmi a Dave Filoni nel guidarci verso il futuro. Sono stata fortunata ad imparare da George Lucas, Kathy Kennedy e Alan Bergman, e ho una fiducia incrollabile nella visione creativa di Dave per il prossimo capitolo di questo studio leggendario.”