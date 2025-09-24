The Mandalorian and Grogu, mostrato il primo trailer ufficiale

Dopo alcuni anni di assenza, l’universo di Star Wars si prepara a tornare sul grande schermo. Disney, infatti, ha pubblicato il primissimo trailer di The Mandalorian and Grogu, pellicola che sarà incentrata sui due protagonisti dell’amata serie TV.

La data di uscita è fissata per il 20 maggio 2026 in Italia mentre nel resto del mondo il film sarà pubblicato il 22 maggio. Purtroppo, non sono disponibili dettagli sulla trama e il filmato non lascia trapelare nulla oltre le immagini mostrate.

Possiamo immaginare che The Mandalorian and Grogu si collocherà temporalmente dopo quanto visto nella terza stagione di The Mandalorian disponibile su Disney+. Verrà coltivato maggiormente il rapporto tra il Mandaloriano e il giovane utilizzatore della Forza mentre esplorano la Galassia.

Da Disney+ al grande schermo, il trailer di The Mandalorian and Grogu conferma l’arrivo nelle sale il prossimo 20 maggio 2026

I due protagonisti diventeranno figure cruciali per la Nuova Repubblica con l’obiettivo di aiutare a ricostruire i vari mondi dopo la caduta dell’Impero Galattico. Non mancheranno scontri a colpi di blaster contro sacche di resistenza Imperiali e signorotti locali che mantengono ancora il potere. Come si può ammirare nel trailer, le scene di azione non mancheranno, con i possenti AT-AT impegnati in una traversata molto impegnativa.

Stando a quanto dichiarato negli scorsi mesi, la sceneggiatura di The Mandalorian and Grogu è stata curata da Jon Favreau e Dave Filoni, creatori della serie TV. A Jon Favreau, inoltre, è affidata anche la regia del film.

Nel cast figurano Pedro Pascal che riprende il suo ruolo di Din Djarin / The Mandalorian. Il trailer mostra anche Sigourney Weaver che interpreterà Ward, un colonnello della Nuova Repubblica; Jeremy Allen White che interpreterà Rotta the Hutt, figlio di Jabba the Hutt e Jonny Coyne che sarà un signore della guerra.

Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.