Lockdown e incendi: roghi in calo del 12,3%

Quando nella prima metà del 2020 i lockdown hanno svuotato strade, sentieri e campagne, anche gli incendi hanno rallentato. Nelle aree sottoposte a restrizioni le rilevazioni di fuochi attivi sono scese in media di circa il 12,3% rispetto agli anni precedenti. Il dato arriva da uno studio guidato da Jianghao Wang, docente dell’Accademia Cinese delle Scienze, pubblicato sulla rivista Cell Reports Sustainability, che ha messo a confronto il periodo della pandemia di Covid con le stagioni passate.

Gli incendi boschivi colpiscono ogni angolo del pianeta e a volte diventano una minaccia seria per le persone. Tra il 2019 e il 2020 una serie di roghi enormi ha attraversato il sudest dell’Australia distruggendo migliaia di abitazioni, mentre nel 2025 le fiamme si sono allargate su Los Angeles con danni pesantissimi per le comunità locali. Le cause possibili sono tante, ma l’essere umano è l’unico fattore capace anche di prevenirli. Misurarne il peso però è complicato, perché influenze umane e naturali si intrecciano di continuo.

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Il fuoco non divampa ovunque allo stesso modo. Alcune praterie bruciano quasi ogni anno, certe foreste restano intatte per secoli. Gli studiosi parlano di regimi di fuoco, cioè gli schemi che descrivono quando, quanto spesso e con quale estensione e intensità si verificano i roghi. Il meteo pesa parecchio. La pioggia fa crescere erba e alberi che poi diventano combustibile, ma molto dipende dall’umidità delle piante, perché quelle ben idratate non prendono fuoco facilmente. Con la siccità la vegetazione si fa via via più infiammabile e il vento accelera la propagazione in modo enorme. Le persone, dal canto loro, escono di più proprio nei periodi asciutti e soleggiati, e basta una gita all’aperto per innescare un rogo. Poi c’è l’altra faccia della medaglia. Gli esseri umani spengono incendi, li contengono, ripuliscono il terreno dal materiale infiammabile e talvolta appiccano fuochi controllati che dal satellite sono indistinguibili dagli altri.

Un esperimento naturale chiamato lockdown

Per capire l’effetto dell’attività umana servirebbe che tutti restassero a casa con lo stesso clima. È esattamente ciò che è successo, senza alcun intervento dei ricercatori. “Attività umana e clima di solito variano insieme, perché stagioni, calendari agricoli e meteo influenzano sia il fuoco sia il comportamento delle persone”, ha spiegato Wang. “I lockdown dei primi mesi del 2020 hanno prodotto un calo brusco e su larga scala della mobilità, con tempistiche diverse da paese a paese, mentre il meteo non è cambiato nello stesso modo.”

Il team ha individuato i periodi di restrizione incrociando le ordinanze regionali con i dati di localizzazione dei cellulari. Per seguire le fiamme ha usato il satellite Suomi NPP di NASA e NOAA, il cui sensore VIIRS rileva le tracce di calore con una risoluzione di 375 metri. Le rilevazioni del 2020 sono state confrontate con quelle delle stesse settimane dal 2013 al 2019, tenendo conto delle differenze climatiche. Nelle foreste il calo ha toccato circa il 27,7%, nelle praterie l’8,4%, mentre arbusteti, savane e terreni coltivati non hanno mostrato grandi variazioni. Senza correggere per il meteo la diminuzione sarebbe stata appena del 5,8%, un valore non significativo dal punto di vista statistico. Quel 12,3% rappresenta comunque un effetto netto. “Non è la quota di incendi causati dall’uomo”, ha precisato Wang, perché meno persone in giro significa meno inneschi ma anche meno capacità di spegnimento.

Dove i roghi sono invece aumentati

Non ovunque le fiamme si sono calmate. In gran parte del Sud America, dell’Africa meridionale e dell’Asia nordorientale gli incendi sono cresciuti, con picchi del 31,4% in Colombia, del 25,4% in India e del 70,7% in Honduras. I ricercatori ipotizzano un indebolimento dello spegnimento, anche alla luce di studi precedenti su Colombia e Madagascar, ma Wang ammette che si tratta di una deduzione e non di un’osservazione diretta. Nei paesi con pochi roghi il calo seguiva quasi una linea retta al diminuire della mobilità, in quelli più colpiti si notava invece un lento aumento che si stabilizzava intorno al 27%. Potrebbero però pesare anche altri fattori, come i cambiamenti nell’uso del suolo.

Le restrizioni hanno frenato pure i fuochi prescritti. In 12 paesi con registri dedicati l’area bruciata intenzionalmente nel 2020 si è dimezzata circa rispetto alla media 2013/2019, ed escludendo quelle zone il calo complessivo passava dal 45,3% al 27,8%. Lo studio ha i suoi limiti, dato che i cellulari possono sottostimare la presenza umana nelle aree rurali e l’analisi copre solo la prima metà dell’anno, lasciando fuori regioni come gli Stati Uniti occidentali. Wang sottolinea che non si tratta di una valutazione delle politiche antincendio, ma il quadro suggerisce strategie diverse a seconda dei luoghi, tra educazione pubblica dove prevalgono gli inneschi e mantenimento di pattuglie e squadre dove pesa la sorveglianza. “Una politica uniforme difficilmente funzionerebbe”, ha aggiunto, e anche le proiezioni sul rischio potrebbero diventare più accurate includendo il comportamento umano.

Fonte: TecnoAndroid