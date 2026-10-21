Linux 7.3 è ufficiale: 18.700 modifiche e l’incognita Linux 7.4

Il rilascio di Linux 7.3 è ufficiale e porta con sé una lunga serie di miglioramenti per chi usa il sistema operativo del pinguino ogni giorno o ne segue l’evoluzione con attenzione. Il nuovo kernel è arrivato il 18 ottobre e, mentre la comunità prende confidenza con le novità, lo sguardo corre già alla versione successiva. Sul calendario di Linux 7.4 pesa infatti un punto interrogativo, visto che Linus Torvalds potrebbe decidere di farla slittare.

Prima di entrare nei dettagli conviene ricordare di cosa si sta parlando. Il kernel è il cuore del sistema, quella parte che permette al software di dialogare con i componenti fisici del computer. Ogni volta che un programma chiede di leggere un file, usare il processore o accedere alla memoria, è il kernel a fare da intermediario. Proprio per questo ogni nuova versione ha effetti concreti, anche se non sempre visibili a occhio nudo, sulle prestazioni e sulla stabilità dell’intera macchina.

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Cosa cambia con Linux 7.3

I numeri aiutano a capire quanto lavoro ci sia dietro questo aggiornamento. Linux 7.3 raccoglie oltre 18.700 modifiche, frutto dell’impegno di più di 3.000 sviluppatori coinvolti nel progetto. Una mole di interventi notevole, che conferma ancora una volta la vitalità di una comunità capace di coordinare migliaia di persone sparse in tutto il mondo attorno allo stesso codice.

Le novità sono tante e toccano aspetti diversi. Una parte importante riguarda la gestione dei processi sui sistemi dotati di molti core, un ambito sempre più rilevante considerando quanto siano diventati diffusi i processori con un gran numero di unità di calcolo. Distribuire bene il lavoro tra i vari core significa sfruttare meglio l’hardware e ridurre gli sprechi.

Altri interventi si concentrano sugli ambienti virtualizzati, cioè quelle configurazioni in cui più sistemi operativi girano contemporaneamente sulla stessa macchina fisica. Non mancano poi nuove funzionalità per i filesystem, le tecnologie che organizzano e gestiscono i dati all’interno delle unità di memoria. In pratica sono loro a stabilire come vengono salvati, ritrovati e ordinati file e cartelle, e anche piccoli ritocchi in questo campo possono fare la differenza.

Quando arriverà nelle distribuzioni

La domanda che molti utenti si pongono è sempre la stessa, ovvero quando il nuovo kernel sarà disponibile sulla propria installazione. Molto dipende dalla distribuzione scelta, perché ogni progetto segue una filosofia diversa nella gestione degli aggiornamenti e nei tempi di adozione delle nuove versioni.

Chi usa Arch Linux o Fedora potrebbe vedere arrivare Linux 7.3 relativamente presto, naturalmente dopo i test necessari a garantire che tutto funzioni come previsto. Queste distribuzioni sono note per abbracciare con una certa rapidità le ultime novità del mondo open source, e chi le sceglie di solito lo fa proprio per avere software sempre aggiornato.

Il discorso cambia per sistemi come Ubuntu, Linux Mint e Debian, che in genere seguono programmi di aggiornamento più conservativi. Qui la priorità è la stabilità, quindi l’arrivo di un nuovo kernel richiede di solito tempi più lunghi. Nel frattempo gli sviluppatori hanno già aperto la strada a Linux 7.4, la versione su cui pende l’ipotesi di un possibile ritardo deciso da Torvalds.

Fonte: TecnoAndroid