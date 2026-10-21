Galaxy S27, le pellicole anticipano i display: manca il Pro

Le pellicole proteggi schermo dei Galaxy S27 sono comparse in rete e offrono le prime indicazioni concrete sulle dimensioni dei display della prossima gamma di punta firmata Samsung. Qualche tempo fa erano state le immagini delle cover a mostrare quello che potrebbe essere il design posteriore dei nuovi telefoni. Adesso tocca al frontale, e ancora una volta le informazioni arrivano dal mondo dei produttori di accessori, che spesso si muovono con largo anticipo rispetto alle presentazioni ufficiali.

C’è però un dettaglio da non trascurare. Le foto trapelate non coprono l’intera famiglia ma soltanto tre dispositivi, cioè Galaxy S27, Galaxy S27+ e Galaxy S27 Ultra. Manca all’appello la protezione pensata per il quarto modello, quel Galaxy S27 Pro che rappresenterebbe una novità assoluta nella lineup del colosso coreano. Un’assenza che lascia un piccolo vuoto nel quadro complessivo, anche se qualche indizio su questo smartphone era già emerso in precedenza.

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Quanto saranno grandi gli schermi dei Galaxy S27

Credits: TecnoAndroid

Di ufficiale non c’è ancora nulla e serve tutta la prudenza del caso. Le misure ricavate dalle pellicole permettono comunque di farsi un’idea piuttosto precisa di come potrebbero presentarsi i nuovi modelli. Partendo dal più piccolo, Galaxy S27 dovrebbe montare un display da 6,27 pollici, una diagonale che lo manterrebbe nella fascia dei dispositivi compatti e facili da usare con una mano sola.

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Un gradino sopra si colloca Galaxy S27+, che salirebbe a 6,66 pollici. Il salto rispetto alla versione base sarebbe di poco meno di 0,4 pollici, abbastanza per offrire uno spazio visivo più generoso a chi guarda video, gioca o lavora spesso dallo smartphone. In cima alla scala troviamo infine Galaxy S27 Ultra, accreditato di uno schermo da 6,89 pollici, il più ampio dell’intera serie secondo quanto emerso finora.

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Va ricordato che i dati provenienti dalle pellicole non hanno lo stesso peso di una scheda tecnica ufficiale. Gli accessori vengono preparati prima del lancio proprio per farsi trovare pronti sugli scaffali, e per questo motivo spesso anticipano con buona approssimazione le caratteristiche fisiche dei telefoni. Resta comunque un margine di incertezza, perché tra un prototipo e il prodotto finale qualcosa può sempre cambiare.

Galaxy S27 Pro, il modello che manca all’appello

Per il Galaxy S27 Pro le pellicole non aiutano e bisogna affidarsi alle indiscrezioni circolate nelle settimane passate. Secondo i rumor precedenti, questo dispositivo dovrebbe essere una variante più compatta di Galaxy S27 Ultra, pensata evidentemente per chi desidera un telefono di fascia altissima senza dover fare i conti con dimensioni troppo ingombranti.

Le differenze però non si fermerebbero alla taglia. Il nuovo arrivato dovrebbe infatti rinunciare al supporto alla S Pen, il pennino che da tempo accompagna i modelli Ultra della casa coreana. Una scelta che segnerebbe una distinzione netta tra i due smartphone e che chiarirebbe il posizionamento del Pro all’interno della gamma.

Per quanto riguarda lo schermo, le voci parlano di un pannello da 6,47 pollici. Si tratterebbe quindi di una misura intermedia, superiore a quella di Galaxy S27 base ma inferiore sia a Galaxy S27+ sia a Galaxy S27 Ultra, che lo sopravanzerebbe di circa 0,4 pollici. Se le indiscrezioni venissero confermate, la serie Galaxy S27 si comporrebbe così di quattro modelli con diagonali da 6,27, 6,47, 6,66 e 6,89 pollici.

Fonte: TecnoAndroid