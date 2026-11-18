Il titolo con più candidature ai The Game Awards 2026 è GTA 6, che guida la corsa con ben otto nomination. A colpire è soprattutto un dettaglio, perché il gioco non è ancora arrivato nei negozi eppure si ritrova già in cima alla lista dei videogiochi in gara per uno dei riconoscimenti più seguiti del settore. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 10 dicembre a Los Angeles, e da qui a quella sera l’attenzione degli appassionati sarà inevitabilmente puntata sul nuovo capitolo della celebre serie.

Otto nomination per GTA 6 ancora prima dell’uscita

Il primato di Grand Theft Auto 6 in questa edizione ha qualcosa di insolito. Di solito chi colleziona più candidature è un titolo già nelle mani dei giocatori, provato e discusso per mesi. In questo caso invece il gioco più nominato non ha ancora raggiunto gli scaffali, e nonostante questo ha messo insieme otto possibilità di portare a casa un premio. Nessun altro videogioco in corsa è riuscito a fare meglio, e questo basta a fotografare il peso che la nuova avventura ha già nell’immaginario del pubblico e degli addetti ai lavori.

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Otto nomination non sono poche. Significano che il titolo comparirà in diverse categorie e che, almeno sulla carta, avrà più occasioni di chiunque altro per salire sul palco nella serata di dicembre. Naturalmente una candidatura non equivale a una vittoria, ma partire con un simile vantaggio numerico dà un’idea abbastanza chiara di quanto GTA 6 sia al centro della scena in questa tornata dei premi. E il fatto che tutto ciò accada prima ancora del debutto commerciale rende la situazione ancora più particolare.

L’annuncio di Geoff Keighley e la serata di Los Angeles

A svelare l’elenco completo dei videogiochi in gara è stato Geoff Keighley, volto storico e ideatore della manifestazione, durante una diretta trasmessa nel pomeriggio di oggi. È in quell’occasione che i nomi dei titoli in corsa per i vari riconoscimenti sono stati resi pubblici, dando così il via ufficiale alla fase che porterà fino alla consegna dei premi. Un appuntamento che ogni anno viene seguito con grande attenzione dalla comunità dei giocatori, curiosa di scoprire quali produzioni siano state selezionate e quali invece siano rimaste fuori.

La premiazione dei The Game Awards 2026 è in programma il 10 dicembre e avrà come cornice Los Angeles, città che ospiterà la serata in cui verranno annunciati i vincitori delle diverse categorie. Sarà quello il momento in cui si capirà se le otto candidature conquistate da GTA 6 si trasformeranno in statuette oppure se altri titoli riusciranno a strappargli qualche riconoscimento lungo la strada.

Per ora il quadro è questo. Il gioco più atteso guida la classifica delle nomination senza essere ancora disponibile, mentre gli altri concorrenti inseguono con un numero inferiore di candidature. Le carte sono state scoperte con la diretta di oggi pomeriggio e i premi verranno assegnati il prossimo dicembre, nella serata del 10 a Los Angeles, quando sul palco dei The Game Awards 2026 verranno proclamati i vincitori di questa edizione.

Fonte: TecnoAndroid