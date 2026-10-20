HONOR CHOICE ADO Air 20 Pro, e-bike pieghevole con cambio automatico

Una cinghia in carbonio al posto della catena tradizionale, un cambio automatico a due velocità e una batteria integrata nel reggisella: la HONOR CHOICE Folding E-Bike ADO Air 20 Pro punta su soluzioni tecniche pensate per semplificare gli spostamenti quotidiani. La nuova bicicletta elettrica pieghevole combina un motore BAFANG da 250 W con componenti progettati per contenere la manutenzione e rendere più pratica la guida in città.

Il progetto si rivolge a chi alterna tragitti urbani, spostamenti sui mezzi pubblici e uscite nel tempo libero. Il telaio in lega di alluminio consente di ripiegare la bici in pochi passaggi, mentre la dotazione comprende freni a disco idraulici, forcella ammortizzata e funzionalità smart per controllare le principali informazioni di viaggio. La HONOR CHOICE ADO Air 20 Pro è disponibile nella colorazione Gray sullo store ufficiale HONOR. Il prezzo consigliato è di 1.699 euro, ma le promozioni previste per il lancio possono ridurre la spesa fino a 1.499 euro, rispettando le condizioni indicate dall’azienda.

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Motore BAFANG e cambio automatico a due rapporti

Il sistema di propulsione utilizza un BAFANG H700 da 250 W montato sulla ruota posteriore, abbinato a un cambio interno automatico a due velocità. La gestione dei rapporti avviene senza interventi manuali: in partenza e in salita viene selezionato quello più corto, così da favorire la spinta, mentre aumentando l’andatura il sistema passa al rapporto superiore, con una riduzione di 1:1,36.

La trasmissione lavora insieme a un sensore di coppia bilaterale, che rileva la forza applicata sui pedali e adatta l’assistenza alla pedalata. Il sistema è pensato per rendere la risposta del motore più progressiva e ridurre i ritardi nell’erogazione della potenza. Questa combinazione distingue la bici dalle soluzioni monomarcia, nelle quali il rapporto rimane invariato anche quando cambiano pendenza e velocità. Il cambio automatico interviene invece durante la marcia, senza richiedere al ciclista di selezionare manualmente la rapportatura.

Cinghia in carbonio e batteria da 370 Wh

Uno degli elementi più interessanti è la cinghia di trasmissione in fibra di carbonio, scelta al posto della classica catena metallica. È resistente alla ruggine, silenziosa e non richiede lubrificazione. HONOR dichiara una percorrenza fino a 10.000 km senza interventi di manutenzione sulla cinghia, un aspetto utile per chi utilizza la bicicletta frequentemente.

L’energia arriva da una batteria rimovibile agli ioni di litio da 370 Wh, con tensione di 37 V e capacità di 10 Ah. Secondo i dati dichiarati, l’autonomia raggiunge i 100 km con assistenza alla pedalata: il valore effettivo può variare in base al percorso, al livello di assistenza e alle condizioni di utilizzo.

La parte ciclistica comprende una forcella anteriore ammortizzata e bloccabile, utile per assorbire le irregolarità di pavé e strade sconnesse. Su superfici lisce può essere bloccata per limitare l’escursione durante la pedalata. I freni a disco idraulici, con rotori da 160 mm sia all’anteriore sia al posteriore, sono abbinati a pneumatici da 20 × 1,95 pollici con bande riflettenti.

Display a colori, NFC e app dedicata

Sul manubrio trova posto un display IPS a colori da 2,4 pollici, con protezione IPX7 dichiarata. Lo schermo mostra velocità, distanza percorsa, modalità di guida e livello della batteria. Per avviare la bicicletta è possibile utilizzare la card NFC inclusa nella confezione.

L’app ADO EBIKE permette di intervenire sulle impostazioni, passare tra le modalità ECO e SPORT, consultare i dati delle uscite e utilizzare la navigazione su mappa. Sono previsti anche aggiornamenti OTA del firmware del controller e del modulo Bluetooth. La dotazione comprende inoltre un portapacchi posteriore, parafanghi in alluminio, luce posteriore e indicatori di direzione integrati. Quest’ultima soluzione consente di segnalare le svolte agli altri utenti della strada direttamente attraverso i comandi della bicicletta.

Una e-bike che si ripiega in tre passaggi

La struttura pieghevole è pensata per chi deve trasportare la bici in auto, riporla in casa o combinarne l’utilizzo con quello dei mezzi pubblici. HONOR dichiara un peso complessivo di circa 21 kg e una procedura di chiusura che richiede tre passaggi, completabile in circa dieci secondi. Una volta ripiegata, la ADO Air 20 Pro misura 900 × 430 × 670 mm, dimensioni che ne facilitano la sistemazione in spazi contenuti. Il telaio in lega di alluminio completa una configurazione orientata alla praticità, senza rinunciare agli accessori utili per gli spostamenti di tutti i giorni.

Prezzo e offerte della HONOR CHOICE ADO Air 20 Pro

La HONOR CHOICE Folding E-Bike ADO Air 20 Pro è proposta sullo store ufficiale HONOR nella colorazione Gray al prezzo di listino di 1.699 euro. Per il lancio è prevista una riduzione complessiva che può portare il prezzo a 1.499 euro, grazie a uno sconto di 100 euro e al coupon Early Bird da altri 100 euro.

Il coupon Early Bird è indicato come valido dal 21 settembre all’8 novembre. Dall’8 ottobre all’8 novembre è disponibile un coupon privato da 100 euro per i clienti che hanno già acquistato prodotti HONOR diversi dalle e-bike; questa agevolazione non è cumulabile con il coupon Early Bird. Chi ha già acquistato una e-bike sullo store può invece ottenere un coupon da 50 euro, utilizzabile nello stesso periodo per prodotti diversi dalle biciclette elettriche. HONOR prevede anche il reso gratuito entro 14 giorni, senza obbligo di motivazione, per gli acquisti effettuati nell’intervallo promozionale indicato, dal 21 settembre all’8 novembre. Nella confezione sono inclusi la bicicletta, il caricatore da 42 V e 3 A, il kit di attrezzi per il montaggio, la card NFC, la guida rapida e i manuali utente.

Fonte: TecnoAndroid