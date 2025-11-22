LG sigla un nuovo accordo di licenza con Amazon: ecco i dettagli

La diffusione dei dispositivi connessi rende cruciale il controllo sulle tecnologie che ne garantiscono la compatibilità e l’efficienza. In tale contesto, LG Electronics ha stretto un accordo di licenza con Amazon. Quest’ultimo autorizza l’utilizzo dei propri brevetti essenziali per lo standard Wi-Fi. Grazie all’intesa, Amazon potrà integrare tali tecnologie in prodotti come speaker Echo, Fire TV Stick e tablet Fire. Assicurando, in tal modo, una connettività più stabile e performante. La firma con Amazon non è un caso isolato. LG ha, infatti, avviato trattative simili con altre aziende a livello globale. Confermando il valore strategico dei propri Standard Essential Patents (SEP).

LG: ecco i dettagli del nuovo accordo con Amazon

Il portafoglio brevetti di LG è tra i più ampi al mondo. Quest’ultimo, infatti, ha registrato oltre 97.880 registrazioni globali nella prima metà dell’anno. Di cui circa la metà riferita a tecnologie standard. Tale solidità consente all’azienda di sostenere la propria leadership nelle innovazioni e di influenzare lo sviluppo delle tecnologie emergenti. Tra cui il 6G, le comunicazioni V2X, l’intelligenza artificiale e il quantum computing. L’azienda ha, inoltre, ottenuto riconoscimenti nel settore automotive per soluzioni di realtà aumentata dedicate alla navigazione.

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Dal 2022, la gestione e la valorizzazione della proprietà intellettuale è formalmente inserita nello statuto aziendale. Un decisione che conferma un approccio strategico che vede nei brevetti non solo strumenti di tutela, ma leve per accelerare l’innovazione. Secondo Cho Hwi-jae, responsabile dell’Intellectual Property Center di LG, l’accordo con Amazon sottolinea la leadership dell’azienda nel settore Wi-Fi. Inoltre, ribadisce l’impegno a promuovere l’innovazione su scala globale, rafforzando la competitività sulla proprietà intellettuale.

L’intesa tra LG e Amazon offre uno spunto più ampio sul ruolo dei brevetti nei mercati digitali. La gestione strategica dei SEP non si limita a proteggere invenzioni, ma diventa un elemento chiave per garantire interoperabilità e progresso tecnologico. Il tutto con ricadute su consumatori, aziende e standard internazionali.