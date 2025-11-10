LG e Flex insieme per incentivare lo sviluppo dell’AI

L’espansione dei data center alimentati da applicazioni di intelligenza artificiale sta ridisegnando il panorama tecnologico globale. Con la crescita della potenza di calcolo necessaria a gestire modelli sempre più complessi, la gestione termica è diventata una sfida. In tale contesto, LG Electronics e Flex hanno firmato a Seul un memorandum d’intesa. Il quale segna l’avvio di una collaborazione strategica per la creazione di sistemi di raffreddamento modulari destinati ai grandi centri di calcolo. LG metterà a disposizione le proprie tecnologie di raffreddamento a liquido e ad aria ad alte prestazioni. Tra cui CRAC, CRAH, chiller e CDU, oltre a sistemi di monitoraggio termico avanzato. Flex, leader nella produzione e nelle infrastrutture per data center, integrerà tali moduli con il proprio ecosistema di tecnologie di alimentazione elettrica e soluzioni per la gestione delle infrastrutture IT. L’obiettivo è sviluppare piattaforme scalabili e personalizzabili, in grado di rispondere con rapidità.

LG e Flex: ecco i dettagli del nuovo accordo

Il progetto congiunto confluirà nella piattaforma Flex AI Infrastructure. Si tratta del primo sistema pensato per integrare in un unico design modulare potenza, raffreddamento e capacità di calcolo. Grazie alle competenze di Flex nella produzione avanzata e nei servizi di ciclo di vita completi, l’iniziativa mira a fornire risposte concrete alle sfide di scalabilità e sostenibilità energetica. Elementi che caratterizzano l’attuale fase di espansione dell’intelligenza artificiale.

Per LG, l’intesa con Flex si inserisce in un più ampio piano di crescita internazionale nel comparto delle infrastrutture digitali. In Indonesia, l’azienda è impegnata nella costruzione di un grande centro di calcolo AI a Giacarta. Mentre la collaborazione con DATAVOLT apre nuove prospettive in Medio Oriente e Africa. In Nord America, LG fornirà sistemi di raffreddamento per un hyperscale data center in costruzione. Consolidando la propria posizione tra i principali fornitori globali di soluzioni termiche per ambienti ad alta densità.

La collaborazione tra LG e Flex rappresenta un tassello significativo nel percorso verso infrastrutture più efficienti, modulari e sostenibili. In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale accelera la domanda di potenza di calcolo, la capacità di gestire il calore e l’energia in modo intelligente diventa la condizione essenziale per sostenere la prossima evoluzione dell’economia digitale globale.