Lepas L8, il nuovo SUV plug-in del Gruppo Chery arriva a meno di 45.000 euro

Lepas L8 è il nuovo SUV medio plug-in che arriverà nelle concessionarie italiane a luglio 2026 con un prezzo di partenza sotto i 45.000 euro, una mossa che punta dritta al cuore di un segmento affollatissimo. Si tratta del secondo modello del marchio nato in seno al Gruppo Chery, e già dalle prime informazioni si capisce che l’obiettivo è chiaro, offrire tanta sostanza spendendo meno della concorrenza più blasonata.

Lunga 4,68 metri, ha un frontale che difficilmente passa inosservato, con una calandra di grosse dimensioni dal disegno tridimensionale. Le linee sono regolari, niente fronzoli stilistici, scelta fatta apposta per sfruttare al massimo lo spazio a bordo. Il bagagliaio parte da 500 litri di capacità minima, un valore più che onesto per chi cerca un’auto da usare tutti i giorni e magari da caricare per le vacanze.

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Allestimenti e dotazioni della Lepas L8

Due le versioni disponibili, Essence ed Elegance. La prima, quella d’ingresso, non è affatto spoglia. Di serie ci sono cerchi in lega da 19 pollici, fari full LED, strumentazione digitale da 10,2 pollici, un monitor touch centrale da 13,2 pollici, compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto wireless, climatizzatore automatico bizona e telecamera a 540 gradi. Insomma, niente sensazione di aver comprato la versione base spartana.

Salendo sulla Lepas L8 Elegance il pacchetto si arricchisce parecchio. Cerchi da 20 pollici, tetto panoramico, sedili riscaldati, ventilati e pure massaggianti, impianto audio Sony a 8 altoparlanti, parcheggio assistito e da remoto. Una dotazione che su altri modelli si paga molto di più.

Per i prezzi il discorso è semplice. La versione Essence con motore 1.5 Super Hybrid da 279 CV costa 41.700 euro. La Elegance, stesso propulsore, sale a 44.700 euro. Differenza contenuta a fronte di un salto netto in termini di comfort e tecnologia.

Motore e autonomia del SUV plug-in

Sotto il cofano c’è un’unica scelta, il powertrain Super Hybrid. Si tratta di un plug-in composto da un motore benzina 1.5 TGDi a ciclo Miller affiancato da due unità elettriche, per un totale di 279 CV e 365 Nm di coppia, con trazione anteriore. La batteria da 18,4 kWh promette numeri interessanti, fino a 90 km in elettrico, che diventano 123 km nel ciclo urbano, mentre l’autonomia complessiva supera i 1.000 km. Cifre dichiarate dalla casa, ma che danno l’idea di un’auto pensata per affrontare sia il traffico cittadino sia i lunghi viaggi senza troppe ansie da ricarica.

Il segmento dei SUV medi plug-in è uno dei più combattuti del mercato, e la Lepas L8 si troverà a fare i conti con una concorrenza notevole. Tra i rivali diretti, considerando solo i modelli plug-in, ci sono nomi come Cirelli 8, Citroen C5 Aircross, Ford Kuga, Honda CR-V, MG HS, Omoda 7 e Toyota RAV4.

Guardando i listini il confronto si fa interessante. La Citroen C5 Aircross parte da 42.990 euro, la Ford Kuga da 46.750 euro, mentre la Honda CR-V chiede almeno 50.900 euro. Più aggressiva la MG HS, da 37.990 euro, e l’Omoda 7 da 38.900 euro. Sul versante alto si trovano la Suzuki Across da 55.400 euro e la Toyota RAV4 da 53.700 euro. In mezzo a questo ventaglio di proposte, la Lepas L8 si inserisce con un rapporto tra dotazione e prezzo che pochi riescono a eguagliare, soprattutto nella versione Essence.