Lenovo starebbe lavorando a un nuovo modello della famiglia Legion Go e stavolta la sorpresa non riguarda solo l’hardware. La prossima console handheld del marchio, che dovrebbe chiamarsi Lenovo Legion Go Beam, potrebbe infatti lasciare da parte Windows 11 e Linux per affidarsi ad Android. È un cambio di rotta piuttosto netto per una linea che finora ha sempre puntato su sistemi operativi tipici del mondo PC, compresa la variante SteamOS di Linux vista sui modelli più recenti.

L’indiscrezione arriva da fonti che in passato hanno anticipato correttamente altri dispositivi della gamma Legion Go e per questo, almeno in questo specifico caso, le informazioni vanno considerate parecchio attendibili. Nelle prime voci il dispositivo compare anche con il nome più asciutto di Lenovo Legion Beam, ma la sostanza resta la stessa. Si parla di una portatile da gioco nata con una filosofia diversa rispetto a quella dei fratelli maggiori, più vicina al mondo mobile che a quello dei computer tradizionali.

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Schermo da 7 pollici e un design dal sapore familiare

Sul piano tecnico i dettagli trapelati non sono molti, però qualcosa di concreto c’è. Legion Go Beam dovrebbe montare un display da 7 pollici di diagonale con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, un valore che assicura una buona fluidità sia durante le partite sia nella navigazione tra menu e applicazioni. Il sistema operativo a bordo sarebbe Android 16, scelta che rappresenta il vero elemento di rottura rispetto al passato della serie.

Quanto all’aspetto esterno, il design sarebbe ispirato a Legion Go 2. Guardando le linee generali, tuttavia, le somiglianze più evidenti sembrano essere con Legion Go S, cioè il modello più economico della famiglia. Un accostamento che non stupisce troppo, considerando il tipo di utilizzo a cui il nuovo dispositivo sarebbe destinato e la fascia di mercato verso cui potrebbe orientarsi.

Una portatile pensata soprattutto per il cloud gaming

Il grande punto interrogativo riguarda la piattaforma hardware. Al momento non si sa nulla del chip che muoverà la nuova console, ma secondo le indiscrezioni potrebbe trattarsi di un aspetto meno decisivo del solito. Legion Go Beam sarebbe infatti orientata principalmente al cloud gaming, ovvero al gioco in streaming, più che all’esecuzione in locale di titoli impegnativi che richiedono una potenza di calcolo elevata.

Guardando al mercato attuale, i candidati più naturali per il cloud gaming su questa console sono NVIDIA GeForce NOW e Xbox Game Pass di Microsoft. Va precisato però che per ora si tratta soltanto di congetture e che non esiste nulla di concreto su eventuali servizi integrati o accordi con le due piattaforme. Ogni ipotesi in questa direzione va quindi presa con la dovuta cautela.

Questo non significa che Legion Go Beam debba rinunciare del tutto ai giochi installati sul dispositivo. Qualche titolo mobile dovrebbe girare anche in locale senza particolari difficoltà, ma allo stato attuale appare poco realistico aspettarsi un processore particolarmente prestante come uno Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 o qualcosa di simile. Proprio una configurazione meno spinta potrebbe però rivelarsi una buona notizia sul fronte del prezzo, rendendo la nuova portatile Android di Lenovo potenzialmente più accessibile.

Fonte: TecnoAndroid