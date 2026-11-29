La Renault 5 continua a convincere gli automobilisti europei e anche nel mese di ottobre si conferma sul podio delle vendite di auto elettriche in Europa, nonostante l’arrivo massiccio di nuove concorrenti. Il primo posto resta saldamente nelle mani dello Skoda Elroq, mentre nessun modello cinese riesce a ritagliarsi uno spazio nella top 10. Tra le dieci più vendute si affaccia però una presenza inattesa, quella della nuova Renault Twingo.

Ormai la citycar francese non è più una vera novità, eppure lo slancio commerciale della R5 non accenna a esaurirsi. Per la casa della Losanga è un risultato che pesa parecchio, anche perché il successo non resta confinato alla Francia ma si allarga a tutto il continente. Certo, la medaglia d’oro sarebbe stata un bel colpo, ma davanti c’è ancora la solidissima Skoda Elroq, che a ottobre ha totalizzato 9.384 immatricolazioni.

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Renault 5 seconda dietro lo Skoda Elroq, BMW iX1 chiude il podio

Il modello ceco registra un calo del 17,6% rispetto all’anno precedente, la flessione più marcata dell’intera classifica, che comunque non basta a scalzarlo dal trono. Subito dietro si piazza la Renault 5 con 8.933 unità vendute e una diminuzione molto più contenuta, pari al 4,5%. Il terzo gradino del podio spetta invece al BMW iX1, che malgrado l’età non più verdissima arriva a 8.359 esemplari. Un exploit che si spiega soprattutto con una politica dei prezzi particolarmente aggressiva e con canoni di noleggio molto allettanti.

Proprio la tedesca è la vera sorpresa del mese, visto che non saliva così in alto da parecchio tempo e mette a segno una crescita del 36,8%. In quarta posizione rimane ben piantata la Tesla Model Y con 8.309 unità, e l’americana firma anche l’incremento più vistoso della graduatoria, un balzo del 51,2%. Appena più giù si inserisce una novità, la Mercedes GLC, capace di farsi strada con abilità fino a quota 7.858 esemplari.

I SUV tedeschi incalzano e la Twingo entra nella top 10

Lo Skoda Enyaq mette in scena una bella rimonta con 7.561 vetture e vendite in aumento del 23,5%, risultato che gli vale la sesta piazza. A un soffio c’è la Volkswagen ID.4, di fatto sua cugina sul piano tecnico, con 7.546 unità e una crescita più modesta dell’8,2%. Va detto che trattare sul prezzo di questo modello è diventato molto semplice da quando nelle concessionarie è arrivata la ID. Tiguan.

Tutt’altro che sorprendente, invece, l’ingresso nella top 10 del BMW iX3. Il SUV bavarese si prende un ottavo posto meritato con 7.394 esemplari, segno che lo stile Neue Klasse abbinato a una scheda tecnica di alto livello ha colpito nel segno tra i clienti. Unica berlina della classifica, la Volkswagen ID.7 recita il ruolo di outsider con 7.011 unità e un incremento appena percettibile dello 0,7%.

La decima posizione, infine, è tutto fuorché un dettaglio, perché a occuparla è proprio la Renault Twingo. Con 6.870 vendite la piccola elettrica francese mostra fin da subito il proprio potenziale su scala europea. Riuscire a guadagnare terreno fino ad avvicinare la Renault 5 appare però tutt’altro che scontato, anche perché quest’ultima è diventata di recente ancora più competitiva grazie a un aumento dell’autonomia. La conferma arriverà con i numeri di fine anno.

Fonte: TecnoAndroid