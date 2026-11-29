Samsung si prepara a chiudere Private sharing, la modalità di Quick Share che permetteva di condividere file sensibili tra dispositivi Galaxy con un controllo molto più stretto rispetto al classico trasferimento. L’annuncio è comparso nelle note di rilascio della versione 13.9.10.5 dell’app sul Galaxy Store con parole che lasciano poco spazio all’interpretazione, visto che si parla apertamente di un “avviso anticipato della prossima cessazione della funzione Private sharing”.

La questione però non si ferma all’impossibilità di inviare o ricevere nuovi contenuti con questa modalità. Dalle stringhe dell’applicazione emerge un dettaglio decisamente più spinoso: una volta spenta la funzione, i destinatari perderanno anche l’accesso ai file già ricevuti in passato. Chi ha affidato a Private sharing documenti importanti farebbe bene a muoversi per tempo, prima che quei contenuti diventino irraggiungibili e la faccenda si trasformi in un problema serio.

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Cosa permetteva di fare Private sharing

Per capire il peso della notizia conviene ricordare come funzionava questo strumento. Non si trattava di un semplice invio di file da un telefono all’altro. I contenuti venivano protetti con una cifratura basata su blockchain e il mittente conservava un potere che di solito, nei trasferimenti diretti tra due dispositivi, semplicemente non esiste. Si poteva fissare una data di scadenza, revocare l’accesso da remoto in qualsiasi momento e perfino impedire a chi riceveva di salvare, inoltrare o catturare uno screenshot del file.

Una soluzione pensata proprio per chi maneggia materiale che non deve finire in giro liberamente, dal documento aziendale riservato alla foto personale da tenere sotto controllo. C’era però un limite preciso, perché il servizio funzionava soltanto tra dispositivi Galaxy. Senza uno smartphone Samsung dall’altra parte non c’era modo di sfruttarlo. I trasferimenti standard di Quick Share tra Android, Windows e iOS, stando a quanto si legge nelle stringhe dell’app, dovrebbero invece rimanere invariati.

Su Galaxy S26 Ultra la funzione è già scomparsa

L’indizio più concreto che la fine sia davvero vicina arriva da Galaxy S26 Ultra con One UI 9.5 Beta 1. Su questo modello Private sharing è già sparito del tutto: nessun interruttore dedicato dentro Quick Share, stringhe e codice completamente eliminati. La strada sembra quindi tracciata, anche se le note della beta non menzionano in modo esplicito la rimozione. La versione di Quick Share installata sul top di gamma è la 13.9.50.30, parecchio più avanti rispetto a quella che ha portato l’avviso sul Galaxy Store.

All’interno dell’app è stata individuata anche una stringa che recita più o meno “Private sharing terminerà il”, seguita da uno spazio riservato alla data. Uno spazio ancora vuoto, perché Samsung non ha comunicato alcuna data ufficiale di chiusura. Poco dopo la scoperta diversi utenti hanno iniziato a segnalare la comparsa dell’avviso direttamente sullo store dell’azienda coreana.

Serve comunque un po’ di cautela nel leggere queste informazioni. Quick Share non mostra ancora alcun messaggio all’interno dell’applicazione e i dettagli sulla perdita di accesso ai file e sul blocco degli invii provengono dalle stringhe del codice, non da un comunicato ufficiale di Samsung. La rimozione verificata, inoltre, riguarda per il momento solo Galaxy S26 Ultra con il software in beta e non è chiaro quando la novità raggiungerà le versioni stabili sugli altri dispositivi della gamma.

Fonte: TecnoAndroid