Le antichissime rocce prelevate sul lato nascosto della Luna stanno mettendo in discussione un’idea che la comunità scientifica considerava consolidata da decenni. Il bombardamento di asteroidi che ha segnato il nostro satellite non si sarebbe concentrato in un unico periodo catastrofico. Sarebbe invece andato scemando poco alla volta, nell’arco di miliardi di anni. Si tratta di una scoperta che riguarda la Luna ma che offre indizi preziosi anche sulle prime fasi dell’evoluzione della Terra e sulle condizioni in cui potrebbe essere comparsa la vita.

Il nostro satellite rappresenta un’occasione rara per indagare un passato così remoto. Sulla Terra l’erosione, l’attività vulcanica e il movimento delle placche tettoniche hanno cancellato gran parte delle testimonianze geologiche più antiche. La superficie lunare, al contrario, ha conservato le tracce degli impatti di asteroidi avvenuti miliardi di anni fa, come una sorta di archivio rimasto quasi intatto.

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Perché la faccia nascosta della Luna custodisce indizi così preziosi

Fred Jourdan, coautore dello studio e ricercatore della School of Earth and Planetary Sciences e del John de Laeter Centre della Curtin University, spiega che le rocce lunari conservano informazioni fondamentali sulla storia più antica del Sistema Solare. Questi archivi naturali permettono di studiare eventi accaduti poco dopo la formazione dei pianeti. “La Luna è come una capsula del tempo, ha conservato la memoria di eventi che sulla Terra sono stati cancellati dall’erosione, dalla tettonica delle placche e da altri processi geologici”, ha dichiarato lo scienziato.

Il valore dei campioni provenienti dal lato nascosto sta soprattutto nella possibilità di fare un confronto inedito. “Ci permettono per la prima volta di mettere a confronto due zone molto diverse della Luna. Finora quasi tutto quello che sapevamo proveniva dalla faccia rivolta verso la Terra”, ha aggiunto Jourdan. Secondo il ricercatore quella regione conserva una traccia più pulita dei primissimi impatti, perché ha risentito molto meno degli eventi geologici successivi rispetto all’emisfero visibile. “Questi campioni ci stanno aiutando a riscrivere alcune parti della storia della Luna e suggeriscono che il Sistema Solare primordiale abbia vissuto un lungo declino degli impatti anziché un singolo bombardamento catastrofico”.

Oltre tre miliardi di anni di collisioni e cosa raccontano sulla Terra

Per ricostruire la storia degli urti subiti dal satellite, il gruppo di ricerca ha analizzato minuscoli frammenti di roccia alla ricerca delle tracce lasciate da antiche collisioni. Le datazioni hanno individuato eventi compresi tra circa 4,33 e 1,13 miliardi di anni fa, un intervallo che copre più di tre miliardi di anni. Invece di confermare l’ipotesi di una fase relativamente breve ed eccezionalmente intensa di bombardamento, i dati indicano un processo molto più lungo, durante il quale gli impatti sono diventati via via meno frequenti.

Le conseguenze non riguardano soltanto il nostro satellite. “La Luna e la Terra condividono una storia comune, ma le prove dei primi impatti sono in gran parte scomparse dal nostro pianeta”, ha osservato Jourdan. “Dato che Terra e Luna si sono formate insieme, ogni grande impatto registrato sulla Luna ci dice qualcosa sulle condizioni vissute dalla giovane Terra”. Studiare queste rocce consente quindi di guardare indietro di miliardi di anni e di capire meglio quale ruolo abbiano avuto gli asteroidi nell’evoluzione dei pianeti e nelle condizioni che potrebbero aver favorito la nascita della vita.

Il lavoro si inserisce in una nuova stagione dell’esplorazione lunare, segnata dalla missione cinese Chang’e 6, la prima a riportare sulla Terra campioni del lato nascosto. Il materiale recuperato ha offerto agli scienziati un’opportunità senza precedenti per esaminare una regione mai campionata direttamente prima d’ora. Confrontando queste rocce con quelle raccolte sulla faccia visibile diventa possibile costruire un quadro più completo degli impatti che hanno modellato la superficie lunare e l’intero Sistema Solare.

La ricerca è stata guidata dallo State Key Laboratory of Deep Earth Processes and Resources del Guangzhou Institute of Geochemistry, che fa capo all’Accademia Cinese delle Scienze. I risultati sono stati pubblicati su Science Advances in un articolo intitolato “The bombardment history on the lunar farside revealed by 40Ar/39Ar geochronology of Chang’e 6 impact melt rocks”, dedicato alla datazione delle rocce fuse dagli impatti tramite il metodo argon argon.

Fonte: TecnoAndroid