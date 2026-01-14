Lenovo annuncia l’arrivo di nuovi Chromebook per la didattica

Lenovo ha scelto di rilanciare con decisione il proprio impegno nel mondo dell’education. A tal proposito, in occasione del Future of Education Technology Conference (FETC) 2026, l’azienda ha presentato una nuova generazione di Chromebook. I quali sono progettati specificamente per la didattica. Tale iniziativa ha l’obiettivo di rendere l’apprendimento più accessibile, sicuro e flessibile. Gli stessi dispositivi saranno protagonisti anche al Bett UK 2026, in programma dal 21 al 23 gennaio.

Lenovo: le novità Chromebook per l’istruzione

La visione dell’azienda è di accompagnare scuole e istituzioni nella costruzione del futuro dell’apprendimento. Ciò partendo da soluzioni affidabili, intelligenti e abilitate dall’intelligenza artificiale. Dalle aule immersive ai laboratori di ricerca, Lenovo offre un ecosistema tecnologico completo. Il quale punta a personalizzare l’esperienza educativa, proteggere i dati sensibili e preparare studenti e docenti alle competenze richieste dal mondo del lavoro di domani.

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In tale scenario si inserisce il rinnovato portfolio di Chromebook Lenovo con sistema operativo ChromeOS. Si tratta di dispositivi pensati per semplificare la gestione nelle scuole. Ed anche per garantire al tempo stesso un’esperienza d’uso fluida. Ciò grazie a strumenti di sicurezza avanzati, funzionalità AI e una gestione centralizzata. Il Lenovo Chromebook 100e Gen 5, ad esempio, è stato progettato per resistere alla vita scolastica quotidiana. Leggero, robusto e facile da riparare, è ideale per gli studenti K-12. I quali si muovono tra aula, casa e spazi di apprendimento informali. La batteria potenziata, unita alla connettività Wi-Fi 7 e LTE, consente di studiare senza interruzioni, anche lontano dalla presa di corrente.

Ulteriori modelli messi a disposizione per la didattica

Accanto a tale modello, il Lenovo Chromebook 500e 2-in-1 Gen 5 punta tutto sulla versatilità. Il design convertibile e lo stilo USI 2.0 permettono di passare con naturalezza dalla scrittura alla lettura, dal disegno alla collaborazione, rendendolo uno strumento adatto a diversi stili di apprendimento. Anche in questo caso, la resistenza certificata e l’autonomia estesa rispondono alle esigenze di una didattica sempre più mobile. Per insegnanti e personale amministrativo, Lenovo propone invece i Chromebook Plus i 14 e i 15, dispositivi orientati alla produttività e al multitasking. Display ampi e luminosi, audio di qualità, webcam ad alta risoluzione e l’integrazione delle funzionalità Google AI. Sono tutti elementi che facilitano attività quotidiane come la creazione di contenuti, l’organizzazione delle lezioni e la gestione delle informazioni. Un’attenzione particolare è stata riservata anche alla sostenibilità e alla riparabilità. Dettagli sempre più centrali nelle scelte delle istituzioni scolastiche.

A completare l’offerta c’è Lenovo Device Orchestration, una soluzione intelligente che consente ai team IT di monitorare e gestire l’intero parco dispositivi, inclusi ora i Chromebook ChromeOS, da un’unica interfaccia. Tale approccio permette di prevenire i problemi prima che impattino sull’attività didattica, migliorando l’efficienza e riducendo i tempi di inattività.