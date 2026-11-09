Ricarica rapida auto elettrica: cosa rischia la batteria

Affidarsi alla ricarica rapida a ogni occasione sembra la soluzione più comoda per chi guida un’auto elettrica, ma questa abitudine può avere un prezzo nascosto che si paga con la salute della batteria. Restare fermi in un’area di servizio rumorosa e poco pulita, magari sgranocchiando l’ennesimo biscotto da circa 4 euro di cui nessuno sentiva il bisogno, non è certo il passatempo ideale. Non sorprende quindi che tanti automobilisti scelgano le colonnine ultra veloci, capaci di restituire centinaia di chilometri di autonomia in pochi minuti.

Secondo alcuni esperti però ci sono buoni motivi per non puntare sempre sul caricatore più potente disponibile. Il problema non riguarda solo i costi, anche se aggiungere autonomia in questo modo costa molte volte di più rispetto alla presa di casa. Il punto è che scegliere la colonnina veloce ogni volta che compare l’avviso di carica bassa potrebbe davvero danneggiare il veicolo. Perfino Tesla sul proprio sito consiglia ai proprietari di effettuare la maggior parte dei rifornimenti a domicilio e di riservare la rete Supercharger ai viaggi lunghi. L’azienda suggerisce inoltre di arrivare al 100% solo quando serve davvero, per esempio prima di una lunga trasferta, e di non lasciar scendere troppo il livello di energia. Ignorare queste indicazioni finisce davvero per rovinare un’auto a batteria?

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Perché conviene restare tra il 10 e l’80%

Durante la ricarica gli ioni di litio si spostano verso un elettrodo di grafite all’interno delle celle. Una colonnina rapida accelera questo processo ma può anche far accumulare parte del litio sulla superficie dell’elettrodo, un fenomeno chiamato plating. Il risultato è una riduzione permanente della quantità di litio disponibile per immagazzinare energia.

C’è poi un secondo nemico, il calore. Un aumento brusco della temperatura può accelerare l’invecchiamento dell’accumulatore ed è proprio per questo che molti modelli permettono di precondizionare il pacco prima della sosta e non caricano alla stessa velocità dall’inizio alla fine. Anche le vetture che dichiarano potenze di 320 kW, come Porsche Taycan, riescono a mantenere quel picco solo per una finestra breve, fino a cinque minuti al massimo.

Per la stessa ragione i costruttori indicano sempre i tempi di ricarica dal 10 o dal 20 fino all’80%. Al di fuori di questi intervalli la velocità viene limitata artificialmente per proteggere le celle e spingersi fino al pieno può sottoporle a uno stress inutile.

Colonnine veloci come il cibo spazzatura

Nemmeno questi accorgimenti riescono però a evitare del tutto il degrado della batteria. Uno studio di Geotab del 2026, condotto su quasi 23.000 veicoli elettrici, ha rilevato che le auto ricaricate regolarmente sopra i 100 kW in corrente continua perdevano fino al 3% della capacità ogni anno. E meno capacità significa meno autonomia. Le vetture alimentate con potenze più basse si fermavano invece a una perdita dell’1,5%.

Questo non vuol dire rinunciare del tutto alle colonnine rapide o alla carica completa. Il paragone più calzante è quello con il fast food o con una barretta di cioccolato. Ogni tanto un hamburger risolve la situazione quando il tempo stringe, ma mangiare così tutti i giorni non farebbe bene a nessun organismo.

La ricarica rapida va benissimo in modo occasionale, durante i viaggi lunghi o quando serve un rabbocco veloce. La ricarica domestica lenta, per chi ne ha la possibilità, resta invece la scelta più sensata per chi intende tenere la propria auto elettrica per molti anni. Lo stesso discorso vale per il pieno al 100%. Le batterie LFP al litio ferro fosfato tollerano molto meglio la carica completa rispetto alle NMC al nichel manganese cobalto, ma anche queste ultime possono essere portate al massimo di tanto in tanto senza subire danni importanti.

Fonte: TecnoAndroid