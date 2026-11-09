iPhone Duo supera 100.000 app dedicate, ma Discord è indietro

Sono ormai più di 100.000 le app pensate appositamente per iPhone Duo, il primo pieghevole di Apple, e il numero continua a salire giorno dopo giorno. È un dato rilevante per un dispositivo arrivato per ultimo nel mondo dei foldable, che però al debutto si è fatto notare per l’integrazione di iOS 27 su entrambi i display e per una resistenza notevole, con oltre 300.000 piegature superate nei test e un contatore ancora in movimento.

Con la diffusione tra il grande pubblico, però, diversi nuovi proprietari si sono accorti che alcune applicazioni di uso quotidiano non sfruttano a dovere lo schermo interno più ampio, con proporzioni 4:3. Il caso di Discord è piuttosto chiaro. Aprendo l’app sul pannello interno di iPhone Duo, l’interfaccia resta centrata con due bande nere ai lati invece di espandersi fino a occupare tutta la superficie disponibile.

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Non c’è nulla di strano per un telefono con un design hardware del tutto nuovo. Lo stesso fenomeno si è visto su molti pieghevoli Android, dove le versioni ottimizzate hanno avuto bisogno di un po’ di tempo prima di arrivare. Apple ha comunque confermato che la situazione sta già cambiando in fretta.

Le parole di Apple e le prime app ottimizzate

“Oggi ci sono ben oltre 100.000 app costruite per iPhone Duo già disponibili sull’App Store e ogni giorno ne vengono aggiunte migliaia di ottimizzate” ha spiegato Susan Prescott, vicepresidente Worldwide Developer Relations di Apple. Secondo la manager, solo nell’ultimo mese migliaia di sviluppatori hanno partecipato ai workshop organizzati in 19 città del mondo per provare il dispositivo con mano e portare aggiornamenti ai propri utenti. “L’entusiasmo è stato incredibile e siamo felici di vedere il ritmo degli aggiornamenti accelerare man mano che sempre più app vengono ottimizzate per iPhone Duo” ha aggiunto.

Tra gli esempi più interessanti spiccano Microsoft Word e Outlook, ridisegnati per somigliare alle loro versioni desktop, mentre Zoom trasforma il display interno di iPhone Duo in una sala per videoconferenze più spaziosa. Gli appassionati di sport possono seguire partite in diretta e highlights con le app di NBA e NHL sfruttando il pannello più grande. Etsy e LTK Creator mostrano più prodotti nel feed, mentre Goodnotes ed Extra usano lo spazio in più per lavorare meglio. Curioso il caso di Halide Mark III, app fotografica professionale che si adatta a ogni posizione del telefono. A dispositivo chiuso offre un mirino sullo schermo esterno, mentre quando è aperto a metà basta un tocco per passare a un mirino a livello della vita.

Con l’aggiornamento iOS 27.2 dovrebbe poi arrivare il supporto ad Apple Pencil nella versione con porta USB di tipo C, così da poter intervenire direttamente sui documenti nelle app compatibili come Note.

L’elenco delle applicazioni per categoria

Apple ha condiviso una lista di software ottimizzati di recente, suddivisi per ambiti d’uso. Per video e musica ci sono Spotify, CBS, Tubi, BBC iPlayer nel Regno Unito e Apple Music Classical, mentre sul fronte sportivo si trovano NBA, NHL, Yahoo Fantasy Sports e Sportsnet in Canada. Per restare in contatto sono pronti Facebook Messenger e Google Chat, e per l’intelligenza artificiale ChatGPT, Grok Bot e Microsoft Copilot. Nel lavoro figurano Zoom, Outlook, Word, Excel, PowerPoint, SAP Concur e monday.com, affiancati per la produttività da Extra, Goodnotes, PDF Expert, Documents e iA Writer.

Sul versante dell’informazione compaiono Substack, The Washington Post, Yahoo News e Fox News, per la finanza Kalshi e Yahoo Finance, mentre per creare contenuti ci sono Halide Mark III, Canva e Suno. Lo stile di vita è rappresentato da Etsy, LTK Creator, Tinder e Google Translate, la salute da Strava, Alma, Withings, MyFitnessPal e Bevel. Chi viaggia trova Transit, Citi Bike, ParkMobile, Viator, Tesla Robotaxi e Priceline, chi ama il cibo Kroger, Domino’s, Taco Bell e Untappd. Per il meteo e il cielo, infine, sono disponibili The Weather Channel, Fox Weather e RainViewer. L’elenco non è affatto esaustivo, visto che in precedenza erano già state segnalate sette app capaci di valorizzare il display del pieghevole: Netflix, NYT Cooking, Fantastical, Edits by Instagram, TikTok, Instagram e Toastie.

Fonte: TecnoAndroid