Leapmotor: crescita record globale tra Cina ed Europa

Nel 2025 Leapmotor viene descritta come una delle realtà automobilistiche a più rapida crescita nel panorama elettrico globale. I dati diffusi indicano vendite mondiali pari a 596.555 veicoli, includendo mercato domestico ed export, con un incremento superiore al raddoppio su base annua. Nel mese di dicembre le consegne risultano pari a 60.423 unità, con un progresso rilevante rispetto allo stesso periodo precedente, pur collocandosi sotto i volumi registrati nei mesi autunnali. Il quarto trimestre chiude comunque con un primato, grazie a oltre 201 mila vetture distribuite. L’andamento complessivo viene letto come il segnale di una struttura industriale capace di sostenere ritmi elevati, anche in fasi di mercato più complesse. In questo contesto la crescita in Cina resta centrale, sostenuta da una gamma sempre più ampia e da un posizionamento competitivo nei segmenti chiave.

Piattaforme, modelli e nuovi partner

Nel corso del 2025 Leapmotor consolida la propria offerta tecnologica con il lancio della piattaforma LEAP 3.5. Questa è indicata come base per una nuova generazione di modelli. Vengono introdotti veicoli come il SUV B10 e la berlina B01, mentre durante i principali saloni internazionali trovano spazio la Lafa5, destinata all’Europa come B05, e l’A10, noto nel Vecchio Continente come B03X. Parallelamente si registra l’ingresso di FAW nel capitale con una quota del 5%, dopo l’investimento di Stellantis del 2023, elemento che rafforza ulteriormente la credibilità industriale del marchio. Sul piano finanziario emerge un dato significativo: Leapmotor registra per la prima volta un utile netto semestrale positivo e tre trimestri consecutivi in attivo, passaggio considerato determinante per una crescita strutturata.

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La presenza internazionale viene progressivamente ampliata, con l’ingresso in mercati del Sud America e dell’Africa e una rete commerciale che supera i 1.700 punti vendita. In Europa il supporto di Stellantis consente una diffusione più rapida dei modelli e l’avvio di una strategia industriale locale. La produzione in Spagna viene indicata come un tassello chiave per ridurre tempi logistici e rafforzare la competitività regionale. Nel frattempo, sul mercato cinese si prepara il debutto della Leapmotor D19, affiancata da altri progetti in fase di sviluppo.