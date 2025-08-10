Leapmotor C10 AWD: potenza da urlo e ricarica da record

Il nuovo Leapmotor C10 AWD debutta con un’architettura a 800 V capace di ridurre drasticamente i tempi di ricarica. La batteria LFP permette di passare dal 30 all’80% in soli 22 minuti. Il sistema è stato messo alla prova in condizioni di freddo estremo, offrendo prestazioni di carica ottimali senza preriscaldamento. Anche con livelli di batteria molto bassi l’efficienza resta elevata. Può un SUV elettrico sfidare così il tempo? Le premesse indicano che sì. La promessa è di un’esperienza di ricarica rapida e affidabile, pensata per lunghi viaggi senza pause interminabili. Un passo che segna un netto distacco rispetto alle soluzioni tradizionali.

Attesa per il debutto e incognita prezzo: quanto costerà la nuova Leapmotor?

Il powertrain della nuova versione Leapmotor offre 585 CV complessivi grazie a due motori elettrici. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in appena 4 secondi, un valore che colloca il modello tra i più rapidi del segmento. La trazione integrale garantisce stabilità e aderenza anche su superfici insidiose, reagendo istantaneamente a cambiamenti di grip. Che si tratti di una strada bagnata, di un passo di montagna innevato o di un sentiero sterrato, il controllo resta saldo. Il SUV Leapmotor sembra nato per affrontare situazioni estreme, senza rinunciare al comfort tipico di un veicolo premium.

Il lancio ufficiale è previsto per ottobre, in occasione del Salone dell’Auto di Zurigo. Per ora, il marchio ha diffuso solo le informazioni tecniche principali, lasciando in sospeso dettagli su autonomia, allestimenti e tecnologie di bordo. Attualmente la Leapmotor C10 venduta in Italia parte da 37.400 euro, ma la variante AWD avrà un prezzo più alto. Allora? Quanto costerà portarsi a casa tanta tecnologia e potenza? La risposta arriverà solo alla presentazione, a meno che ulteriori informazioni non vengano svelate prima. L’attesa cresce, alimentata da specifiche che già fanno discutere. Un debutto che potrebbe accendere nuovi entusiasmi nel panorama SUV elettrici europeo. Ora dobbiamo solo attendere.