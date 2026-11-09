Leak DIA sul dark web: in vendita 302 presunti file riservati

Un presunto leak della Direzione Investigativa Antimafia sarebbe finito in vendita sul dark web, racchiuso in un database che secondo chi lo propone conterrebbe 302 file riservati. La notizia arriva in giorni piuttosto movimentati per la sicurezza informatica, segnati da nuovi attacchi ai frigoriferi dei supermercati, alle banche del sangue e ai dati personali di alcuni ministri, oltre che da decine di falsi allarmi bomba sugli aerei. In questo scenario già affollato si inserisce l’annuncio che riguarda la DIA, un caso da maneggiare con molta cautela perché al momento nulla risulta confermato.

L’annuncio sul dark web e i dubbi sull’autenticità

Il materiale sarebbe il frutto di una violazione che non ha ancora trovato conferme ufficiali, e anche l’autenticità dei documenti è tutta da verificare. A pubblicare l’inserzione è un utente che si presenta con il nickname weykofa. Nel post viene descritto un archivio di circa 220 MB che sarebbe stato sottratto a direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it, ovvero il sito ufficiale dell’organismo investigativo. Le modalità di vendita sono quelle tipiche di questi ambienti: chi è interessato all’acquisto viene invitato a mettersi in contatto direttamente sul forum oppure tramite Telegram, mentre per il pagamento vengono accettate soltanto criptovalute, nello specifico Bitcoin e Monero.

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Il punto merita di essere ribadito. Si parla di un furto di dati che per ora esiste soltanto nelle parole di chi lo mette in vendita, e finché non arriveranno verifiche sul contenuto del pacchetto non è possibile stabilire se i file siano davvero quelli dichiarati né se provengano realmente dall’archivio della Direzione Investigativa Antimafia. In vicende di questo genere il condizionale è d’obbligo, anche perché l’unica descrizione disponibile è quella fornita dallo stesso venditore.

Cosa conterrebbe l’archivio della DIA

Stando all’annuncio, l’elenco del contenuto è decisamente corposo. Ci sarebbero innanzitutto dati relativi a 55 agenzie di polizia appartenenti a 45 Paesi, informazioni su 25 gruppi criminali organizzati, progetti di analisi gestiti da Europol e le diarie previste in 219 territori. Una parte consistente toccherebbe poi l’attività operativa vera e propria, con i dossier di 14 operazioni condotte nel 2023, 21 schede operative e un database storico che copre il periodo dal 2018 al 2022.

Il quadro che emerge dalla descrizione è quello di un insieme piuttosto eterogeneo, dove il materiale legato alle indagini convive con documenti di cooperazione internazionale e con carte di gestione più ordinaria. Tra i file elencati comparirebbero infatti anche comunicati stampa sotto embargo mai divulgati, fotografie dei raid rimaste inedite e statistiche interne, cioè contenuti che per loro natura non erano destinati a uscire dagli uffici della DIA.

Sul versante amministrativo, infine, il presunto archivio includerebbe i curriculum dei dirigenti, l’elenco dei traduttori, la rendicontazione contabile, la corrispondenza con le istituzioni europee e alcuni fascicoli inerenti al diritto societario, tutti messi in vendita sul dark web insieme al resto dei 302 file dichiarati.

Fonte: TecnoAndroid