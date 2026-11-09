Nebulosa di Orione: stelle più vecchie dei dischi, nuova ipotesi

Nella nebulosa di Orione c’è qualcosa che non torna quando si prova a calcolare l’età dei suoi abitanti. Le stelle che popolano questa regione e i dischi di gas e polveri che le circondano sembrano appartenere a epoche diverse, come se pezzi dello stesso sistema fossero venuti al mondo in momenti lontani tra loro. È un enigma cosmico noto agli astronomi da tempo e ora si discute di una possibile nuova chiave di lettura per venirne a capo.

Il punto di partenza è abbastanza chiaro. La nebulosa di Orione è una delle regioni di formazione stellare più osservate e studiate in assoluto, proprio perché offre uno sguardo privilegiato su come nascono e crescono le stelle. Eppure, nonostante tutta l’attenzione che ha ricevuto, continua a custodire un problema che nessuno è ancora riuscito a spiegare fino in fondo.

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Stelle più vecchie dei loro dischi

Il cuore della questione sta tutto nei numeri. Alcune delle stelle che si trovano all’interno della nebulosa hanno un’età stimata intorno a un milione di anni. Su scala cosmica si tratta di oggetti giovanissimi, quasi neonati, ma comunque abbastanza maturi da aver già superato le primissime fasi della loro esistenza.

Il guaio arriva quando lo sguardo si sposta su ciò che le circonda. I dischi di gas e polveri che orbitano attorno a queste stelle appaiono infatti molto più giovani. Lo stesso vale per un grande involucro di gas in espansione presente nella zona, che a sua volta sembra avere un’età decisamente inferiore rispetto agli astri che dovrebbe accompagnare.

Ed è proprio qui che nasce il cosiddetto paradosso dell’età. In un sistema che si forma insieme sarebbe logico aspettarsi una certa coerenza tra le varie parti, con la stella e il materiale che la avvolge cresciuti più o meno di pari passo. Nella nebulosa di Orione invece le misure raccontano una storia diversa e questa discrepanza mette in difficoltà i modelli con cui si cerca di descrivere ciò che accade.

Un rompicapo ancora aperto

La difficoltà non riguarda un singolo dettaglio trascurabile. Quando l’età delle stelle non coincide con quella dei dischi e del gas circostante, a vacillare è l’intero quadro cronologico della regione. Capire quale delle due stime sia più affidabile, oppure se entrambe siano corrette ma vadano interpretate in modo diverso, diventa allora una domanda centrale per chi studia la nebulosa di Orione.

Il fatto che si parli di una nuova soluzione indica che il dibattito tra gli studiosi è tutt’altro che chiuso. Il paradosso resta comunque un tema su cui la comunità scientifica continua a interrogarsi, anche perché una delle aree più indagate del cielo si ostina a non rivelare del tutto i suoi segreti.

Per ora il dato di fatto rimane uno solo. Nella nebulosa di Orione convivono stelle di circa un milione di anni e un insieme di dischi di gas e polveri e di gas in espansione che appaiono sensibilmente più giovani, una combinazione che gli astronomi stanno ancora cercando di spiegare.

Fonte: TecnoAndroid