Scrubs, il settimo episodio spiega la rottura tra J.D. ed Elliot

Il settimo episodio della seconda stagione del revival di Scrubs mette finalmente un po’ d’ordine in una delle questioni più seguite dai fan, cioè la separazione tra J.D. ed Elliot. La puntata chiarisce diversi aspetti legati alla rottura dei due protagonisti e lascia aperta la porta a una possibile riconciliazione, un dettaglio tutt’altro che secondario per chi segue con attenzione le vicende dei due medici.

A dare volto e voce ai personaggi sono ancora una volta Zach Braff e Sarah Chalke, coppia storica della serie ambientata tra corridoi e reparti d’ospedale. Ed è proprio l’attrice ad aver acceso i riflettori su quello che accadrà davvero tra Elliot, J.D. e Sean. Bastano questi tre nomi messi uno accanto all’altro per capire quanto il quadro sentimentale sia ancora in movimento e lontano da una sistemazione definitiva.

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Come si è arrivati alla rottura tra J.D. ed Elliot

La dinamica che ha portato i due a dividersi ha qualcosa di quasi paradossale. I rispettivi partner di J.D. ed Elliot si sono innamorati l’uno dell’altra e questo intreccio ha finito per lasciare entrambi senza una relazione. Il risultato è facile da raccontare ma molto meno da digerire, perché oggi tutti e due sono tornati single.

È una situazione che rimescola parecchio le carte. Non si tratta di un addio nato da incomprensioni dirette tra i due protagonisti, ma di una conseguenza indiretta delle scelte fatte da altre persone. Proprio questo elemento rende la vicenda più sfumata e, in un certo senso, più interessante da seguire. Nessuno dei due ha accanto qualcun altro e il terreno appare decisamente meno ingombro. Il revival di Scrubs sembra voler costruire buona parte della sua tensione narrativa proprio su questo equilibrio fragile, fatto di ferite recenti e di possibilità che restano sospese.

Il settimo episodio, del resto, non si limita a mostrare la separazione. Prova a spiegarla, a darle un contesto, a farne capire le ragioni. Per il pubblico è un passaggio importante, perché permette di guardare alla storia dei due personaggi con occhi diversi rispetto a quanto visto nelle puntate precedenti della stagione.

Una porta che rimane socchiusa

La puntata, però, non chiude affatto il discorso. Pur facendo luce su quanto successo, evita di mettere un punto fermo e lascia spazio a più strade possibili. L’idea che J.D. ed Elliot possano ritrovarsi viene suggerita senza essere confermata, una scelta che tiene viva la curiosità degli spettatori e allunga l’attesa sui prossimi sviluppi della seconda stagione.

Le parole di Sarah Chalke vanno lette proprio in questa cornice. L’interprete di Elliot ha voluto chiarire cosa succederà davvero tra i personaggi coinvolti, Sean compreso, una figura che a questo punto entra a pieno titolo nel triangolo che ruota attorno alla protagonista. Il suo intervento arriva in un momento delicato della narrazione, quando la rottura è appena stata messa in chiaro e gli spettatori iniziano a domandarsi in che direzione andrà il racconto. Il dato da cui ripartire resta comunque quello mostrato sullo schermo. Dopo che i rispettivi compagni si sono innamorati tra loro, J.D. ed Elliot si ritrovano di nuovo liberi e l’ipotesi di un ritorno di fiamma non è stata esclusa dal settimo episodio di Scrubs.

Fonte: TecnoAndroid