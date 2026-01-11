Le nuove GeForce RTX 60 si fanno attendere: tra AI e datacenter Nvidia riscrive le priorità

Chi si aspettava un’accelerazione sul fronte delle schede video gaming dovrà probabilmente rivedere le proprie aspettative. Le indiscrezioni più attendibili parlano di una strada ancora lunga per le GPU Nvidia di nuova generazione, con la serie GeForce RTX 60 che non vedrebbe la luce prima della seconda metà del 2027. Una distanza che racconta molto più di un semplice rinvio tecnico.

Nvidia sembra infatti vivere una fase di ridefinizione profonda delle proprie priorità industriali, con il settore dell’intelligenza artificiale che assorbe risorse, attenzione e visibilità. Non è un caso che negli ultimi grandi eventi pubblici l’azienda abbia scelto di non puntare i riflettori sulle soluzioni gaming. Per i giocatori, questa pausa forzata ha un doppio volto. Da un lato la frustrazione per un ricambio tecnologico più lento, dall’altro la consapevolezza che le GPU attuali resteranno competitive più a lungo del previsto. In un mercato dove l’obsolescenza sembrava programmata, Nvidia sembra prendersi il lusso di rallentare, consolidando quanto già esiste invece di inseguire un rinnovamento continuo.

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Nvidia, Rubin e il confine sempre più sottile tra AI e consumer

Il vero nodo della questione non riguarda solo il calendario, ma la natura stessa delle future RTX 60. Le voci parlano di un possibile utilizzo dell’architettura Rubin, finora associata quasi esclusivamente ai datacenter e ai carichi di lavoro legati all’intelligenza artificiale. Se confermata, questa scelta segnerebbe un passaggio importante. Poiché Nvidia potrebbe decidere di unificare ulteriormente le tecnologie destinate ai professionisti e quelle pensate per il pubblico consumer.

Il chip identificato come GR20x sarebbe il centro di questa transizione, promettendo un salto prestazionale importante rispetto all’attuale generazione Blackwell. Al di là dei numeri, il messaggio è chiaro. Il gaming tradizionale non è più l’unico metro di giudizio.

Tecnologie come il neural rendering e l’upscaling basato su AI stanno diventando centrali, e in questo ambito le architetture nate per il calcolo avanzato offrono vantaggi evidenti. A rafforzare il quadro contribuisce anche il passaggio a un processo produttivo a 3nm, che dovrebbe migliorare efficienza e densità. Nel frattempo, il presente racconta di scelte pragmatiche. Il presunto abbandono dei modelli “SUPER” e le difficoltà legate alla disponibilità delle memorie indicano un mercato sotto pressione, dove Nvidia preferisce gestire l’esistente piuttosto che forzare nuove uscite.