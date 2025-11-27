Iliad si conferma uno degli operatori più dinamici del settore mobile, chiudendo il trentesimo trimestre consecutivo in crescita. Il provider raggiunge 12,4 milioni di utenti nel comparto mobile e 12,8 milioni considerando anche il fisso, con oltre 200 mila nuovi clienti aggiunti nel solo ultimo trimestre.

Nei primi nove mesi del 2025, il fatturato mobile tocca quota 924 milioni di euro, segnando un +10% su base annua, mentre l’EBITDAaL sale a 295 milioni (+26,9% rispetto al 2024). In forte aumento anche il free cash flow operativo, che raggiunge 139 milioni (+56,5%).

L’intero gruppo Iliad consolida la sua posizione nel mercato europeo con 52 milioni di utenti totali e 7,6 miliardi di fatturato nei primi nove mesi del 2025, in crescita del 3,2% anno su anno. Una performance che conferma la capacità dell’operatore di competere nel mercato europeo puntando su prezzi fissi, trasparenza e assenza di vincoli.

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Le migliori offerte Iliad mobile di novembre 2025: Voce, 5G e piani dati

Il listino Iliad per novembre 2025 comprende proposte pensate per esigenze diverse, tutte ricaricabili, senza vincoli e con prezzo garantito per sempre. Si parte da Iliad Voce, disponibile a 4,99 euro al mese con minuti e SMS illimitati e 40MB di traffico dati in 4G/4G+, insieme a servizi inclusi come Mi Richiami, Segreteria telefonica, Hotspot e portabilità del numero.

Chi cerca una soluzione 5G può scegliere Iliad Giga 200, a 9,99€ con 200GB di traffico, minuti e SMS illimitati anche in Europa (dove sono previsti 13GB), oltre a chiamate senza limiti verso più di 60 destinazioni internazionali. A 11,99€ c’è Iliad Giga 250, con 250GB, minuti e SMS illimitati e 16GB utilizzabili in Europa, sempre con chiamate verso 60 Paesi inclusi.

Per chi invece ha solo bisogno di dati, Iliad Dati 350 offre 350GB in 4G/4G+ a 14,99€ al mese, con 19GB disponibili nell’UE: ideale per router, tablet o navigazione domestica senza linea fissa. Come da tradizione Iliad, le offerte includono i principali servizi senza costi extra e garantiscono la totale assenza di rimodulazioni.