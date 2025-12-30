Le caratteristiche del nuovo mouse da gaming Logitech G304 X

Il settore del gaming è sempre in crescita, e questo aumento coinvolge non soltanto le nuove tecnologie, ma anche la cultura e dei nuovi business.

Negli ultimi anni si potrebbe tranquillamente affermare che il gaming abbia superato di gran lunga altre industrie dell’intrattenimento, perché si può giocare su diversi dispositivi e con giochi differenti.

Con lo sviluppo tecnologico, inoltre, si è entrati in una nuova era, in cui si può avere a che fare con grafiche molto più avanzate, con introduzione di funzioni ad intelligenza artificiale, e soprattutto realtà virtuale e realtà aumentata che andranno sicuramente a cambiare totalmente il modo in cui si gioca.

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Logitech e il suo nuovo mouse wireless

In questo settore Logitech è un’azienda molto importante, perché è diventato col tempo uno dei più importanti produttori al mondo di accessori per il gaming.

Al momento l’azienda ha lanciato in Cina il suo nuovo mouse wireless, chiamato Logitech G304 X. Il mouse è stato attualmente lanciato soltanto sul mercato cinese, ma le sue caratteristiche sono già molto apprezzate dagli appassionati di gaming.

Uno dei principali punti di forza del nuovo mouse è la riduzione del peso. Il Logotech G304 X Presenta infatti un peso di soli 57 g, per consentire ai giocatori di effettuare dei movimenti rapidi e anche precisi. Un altro dettaglio da non sottovalutare è il montaggio del sensore HERO 25K, che farà aumentare in maniera significativa le prestazioni della periferica.

Purtroppo, come detto in precedenza, il dispositivo in questione è stato lanciato esclusivamente nel mercato cinese, e appartiene alla fascia media. Non ci sono ancora delle conferme ufficiali per quanto riguarda una sua distribuzione globale. Anche se non è del tutto improbabile che il nuovo mouse wireless arrivi anche in altri mercati, come quello europeo. Ciò sarebbe davvero importante per gli appassionati di gaming, perché si tratta di un modello sicuramente interessante.