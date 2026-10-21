L’amore della tua vita è su Prime Video: lo produce Ryan Gosling

Un nuovo dramma romantico sta conquistando in pochissimi giorni la vetta di Prime Video, confermando quanto il genere sentimentale abbia trovato sulla piattaforma di Amazon una casa particolarmente accogliente. Il titolo in questione è L’amore della tua vita, film diretto da Rachel Morrison con protagonista Margaret Qualley e prodotto da Ryan Gosling. Arrivato in catalogo da poco, è già diventato un punto di riferimento assoluto per gli abbonati del servizio.

Non si tratta di una vera sorpresa. Negli ultimi tempi la piattaforma di streaming ha costruito buona parte della propria identità proprio sulle storie d’amore, con serie come Off Campus e Sterling Point. Il nuovo arrivato si inserisce perfettamente in questa scia ancora preferita dalla maggior parte del pubblico della piattaforma.

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La trama e il cast di L’amore della tua vita

La storia ruota attorno a Maya, interpretata da Margaret Qualley, una giovane infermiera di Boston di 26 anni che perde la testa per Charlie, un ragazzo dal fascino irresistibile. I due trascorrono insieme alcuni anni sereni e felici, fatti di complicità e quotidianità condivisa. Poi arriva la pandemia di coronavirus e con essa una perdita tragica che stravolge completamente l’esistenza della ragazza, cambiando per sempre il corso della sua vita.

Da quel momento la protagonista sceglie di lasciarsi alle spalle la propria casa e parte per un lungo viaggio attraverso diverse parti del mondo, con l’obiettivo di ricominciare da capo e trovare una nuova strada. Accanto all’attrice il cast principale comprende Aaron Pierre, Patrick Schwarzenegger e Gabriel Basso, tre volti che completano il quadro dei personaggi attorno a Maya. La pellicola firmata da Rachel Morrison dura un’ora e 49 minuti.

Il legame tra Ryan Gosling e Amazon MGM Studios

Tra le curiosità legate al film spicca proprio il nome di Ryan Gosling, che in questo caso non compare davanti alla macchina da presa ma figura tra i produttori. L’attore e Amazon MGM Studios, lo studio che ha realizzato L’amore della tua vita, hanno costruito un rapporto decisamente solido, e questa nuova produzione ne è soltanto l’ultima testimonianza in ordine di tempo.

Fonte: TecnoAndroid