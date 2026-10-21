iPhone Duo, sul web ci sono già degli unboxing del pieghevole di Apple

Mancano ormai pochi giorni all’arrivo di iPhone Duo nelle mani dei primi acquirenti e in rete hanno già cominciato a circolare i primi video di unboxing del nuovo dispositivo. Si tratta del primo smartphone pieghevole di Apple, un prodotto atteso da tempo che adesso si avvicina davvero al debutto sul mercato. Qualcuno è riuscito a riceverlo con un piccolo anticipo rispetto alla data ufficiale e non ha perso l’occasione di mostrarlo online.

La tabella di marcia è piuttosto chiara. I preordini si sono aperti la scorsa settimana, più precisamente venerdì 16 ottobre, mentre le prime consegne partiranno dal 23 ottobre. Una finestra breve, che in questi casi alimenta curiosità e attesa soprattutto quando si parla di un modello così diverso da tutto quello che la casa di Cupertino ha proposto finora nel settore della telefonia.

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Consegne dal 23 ottobre ma non per tutti

C’è però un aspetto da tenere presente per chi ha già effettuato l’ordine. La domanda per iPhone Duo si è rivelata più alta rispetto alle scorte disponibili e questo significa che non tutti riceveranno il pieghevole nel giorno indicato. Una parte degli acquirenti potrebbe dover pazientare ancora un po’ prima di vedere il pacco arrivare a casa, con tempi che inevitabilmente si allungano man mano che le prenotazioni aumentano.

Non è una situazione insolita quando un’azienda come Apple lancia una categoria di prodotto completamente nuova. L’interesse attorno al primo foldable della Mela era prevedibile e la disponibilità limitata nelle prime settimane finisce quasi sempre per creare qualche attesa in più. Per chi è riuscito a prenotarlo subito le possibilità di riceverlo in tempi rapidi restano comunque buone, mentre chi si è mosso più tardi potrebbe trovarsi in fondo alla fila.

Il primo unboxing dopo la clip sulla piega del display

Come spesso accade a ridosso di un lancio importante, le anticipazioni arrivano direttamente dagli utenti. Già nella giornata di ieri era emersa una clip che mostrava un comportamento particolare della piega del display esterno, un dettaglio che aveva subito attirato l’attenzione degli appassionati. Ora a quel filmato si aggiunge il primo vero video di apertura della confezione, che permette di osservare iPhone Duo fuori dalla scatola prima che arrivi ufficialmente nei negozi e nelle case di chi lo ha comprato.

Per molti questi contenuti rappresentano il primo contatto concreto con il dispositivo. Le immagini promozionali raccontano una parte della storia ma vedere il telefono in mano a una persona comune, appena tolto dall’imballo, restituisce un’idea più immediata delle dimensioni e della sensazione d’uso. Nel caso di un pieghevole questo vale ancora di più, perché il meccanismo di apertura e la gestione della piega sono proprio gli elementi su cui si concentra la curiosità di chi segue il debutto dello smartphone.

Sul fronte del prezzo, il nuovo pieghevole di Cupertino risulta disponibile online da Galaxus a 2.369 euro, cifra aggiornata alle ore 01:13 del 21 ottobre 2026.

Fonte: TecnoAndroid