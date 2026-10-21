WhatsApp per Android: la barra in basso si restringe scorrendo

WhatsApp per Android si prepara a rivedere ancora una volta la propria barra di navigazione inferiore, e stavolta il cambiamento riguarda il modo in cui questo elemento si comporta durante l’uso dell’app. Il progetto è quello di una barra di navigazione dinamica che si rimpicciolisce mentre si scorre l’elenco delle chat e torna alle dimensioni abituali non appena si risale la schermata. La funzione è comparsa nella beta 2.26.41.6 distribuita tramite Google Play Store, ma per il momento rimane nascosta perfino a chi ha scelto di installare le versioni di prova.

Si tratta dell’ennesimo tassello di un lavoro più ampio sull’interfaccia, che negli ultimi tempi ha toccato più volte proprio la parte bassa dello schermo. Stavolta però l’intervento non si limita all’aspetto grafico e punta su un comportamento che cambia in base ai movimenti di chi usa l’applicazione.

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Come funziona la barra che si restringe durante lo scorrimento

Credits: TecnoAndroid

Il meccanismo è abbastanza semplice da descrivere. Appena si apre una scheda la barra occupa tutta la larghezza del display, esattamente come accade oggi. Poi, scendendo tra le conversazioni, comincia a perdere spazio sia in larghezza sia in altezza fino a trasformarsi in una piccola barra flottante dagli angoli arrotondati. Le icone però non spariscono mai, quindi anche nella forma compatta si può passare da una sezione all’altra senza dover prima tornare in cima alla lista. Basta invertire il movimento e risalire perché la barra si allarghi di nuovo e riprenda il suo aspetto originale.

Il senso dell’operazione sta tutto nello spazio per i contenuti. Quando si cerca una chat precisa tra le tante presenti nell’elenco, i pulsanti per cambiare sezione servono relativamente poco. WhatsApp ha quindi scelto di ridurne l’ingombro senza eliminarli del tutto, così da lasciare più superficie visibile alle conversazioni e mantenere comunque a portata di dito le scorciatoie principali. Un compromesso che chi usa abitualmente Instagram conosce già bene, visto che lì la barra inferiore si restringe durante lo scorrimento del feed per poi espandersi quando si torna indietro.

Le altre novità in prova per la navigazione su Android

Questa modifica non arriva da sola. Il nuovo comportamento si somma infatti ad altre sperimentazioni che WhatsApp sta portando avanti sulla navigazione della sua app per Android. Con la beta 2.26.38.10 era già stata individuata una barra flottante inedita, caratterizzata da angoli arrotondati e dall’assenza delle etichette di testo sotto le icone. In seguito, nella beta 2.26.41.7, era emerso anche un ritocco all’indicatore della scheda selezionata, destinato ad abbandonare la classica forma a pillola per diventare circolare.

Messi insieme, questi interventi delineano un restyling piuttosto coerente della parte inferiore dell’interfaccia, con un’impronta più leggera e meno invadente rispetto all’impostazione attuale. La barra dinamica dovrebbe essere applicata a tutte le sezioni dell’applicazione, anche se è proprio nell’elenco delle conversazioni che potrebbe rivelarsi più utile, dato che lì lo scorrimento è più frequente e le liste tendono a essere lunghe.

Va detto che il lavoro è ancora in corso. WhatsApp sta valutando diversi aspetti dell’interfaccia e il risultato definitivo potrebbe discostarsi da quanto visto finora nelle versioni di sviluppo. La nuova barra di navigazione dinamica non è ancora disponibile al pubblico e al momento non ci sono indicazioni sui tempi necessari per il suo debutto nelle versioni beta o nel canale stabile.

Fonte: TecnoAndroid