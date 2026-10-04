Lamborghini Revuelto restyling in vista: spunta il prototipo

Nel mondo delle supercar il tempo corre veloce, e Lamborghini Revuelto non fa eccezione. A soli tre anni dal debutto della prima ibrida nella storia del marchio, Sant’Agata sembra già al lavoro su un restyling del modello base. Lo lasciano intendere alcune foto spia di un prototipo camuffato sorpreso durante i test, scattate appena un mese dopo la presentazione della Revuelto SV, la versione più estrema mai vista finora della hypercar a dodici cilindri. La concorrenza è sempre più agguerrita e la divisione più esotica del Gruppo Volkswagen non può permettersi di lasciare un modello troppo a lungo senza novità.

Un prototipo che non è la SV

Capita spesso che le case automobilistiche continuino a girare con muletti mascherati anche dopo la presentazione ufficiale, per rifinire gli ultimi dettagli prima delle consegne. Questa volta però gli indizi puntano altrove. Il prototipo fotografato non ha il grande alettone posteriore e monta normali cerchi a cinque bulloni al posto dei mozzi a gallettone di stampo racing. La SV li ha entrambi, insieme a uno splitter anteriore bassissimo che la incolla all’asfalto in pista e sulle strade più tortuose. Qui tutto questo manca, ed è proprio l’assenza di questi elementi a far pensare a una nuova versione della Revuelto standard.

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Sotto le coperture qualcosa cambia comunque. Il paraurti anteriore è nuovo e ospita una presa d’aria centrale più ampia. Si notano anche le luci diurne a forma di Y prese dalla SV, anche se secondo il fotografo potrebbe trattarsi di semplici adesivi pensati per confondere le acque. Spostandosi verso la coda, quella da cui arriva la musica del motore, ci sono modifiche al paraurti e al diffusore, mentre i fanali a Y e gli scarichi posizionati in alto restano esattamente dove sono oggi.

Venti cavalli in più per il V12 ibrido

Anche sul fronte meccanico gli interventi dovrebbero essere piuttosto contenuti. La presentazione della nuova Lamborghini Revuelto potrebbe arrivare già in autunno oppure all’inizio del 2027. Del resto la casa segue da tempo uno schema preciso con le sue supercar V12: prima lancia la versione SV, poi aggiorna il modello di serie con un pizzico di potenza in più, senza però pestare i piedi alla sorella più cattiva.

La Revuelto base è arrivata a marzo del 2023 con 1.015 CV erogati dal V12 ibrido da 6,5 litri, e da allora quel valore non si è mai mosso. Il mese scorso è stata la volta della SV, che sale a 1.065 CV. È quindi plausibile che la versione aggiornata guadagni una ventina di cavalli. Un incremento del genere sarà praticamente impercettibile al volante di un’auto che supera i 1.814 kg con tutti i liquidi e che già vanta una potenza a quattro cifre. Difficilmente la nuova versione riuscirà a limare anche solo un decimo di secondo ai 2,5 secondi attuali nello scatto da 0 a 100 km/h. La SV ci mette 2,4 secondi, ma può contare su pneumatici più aderenti. In compenso si ferma a 345 km/h per via della maggiore resistenza aerodinamica del suo pacchetto deportante, mentre la Revuelto meno potente arriva a 350 km/h.

Batteria più grande ma niente cambio manuale

Un elemento che la Revuelto potrebbe ereditare dalla SV è la nuova batteria agli ioni di litio da 7,3 kWh. Secondo Lamborghini garantisce una costanza di prestazioni fino a quattro volte superiore rispetto all’unità da 3,8 kWh montata sulla vettura standard. Entrambi i modelli utilizzano due piccoli motori elettrici sull’asse anteriore, mentre il dodici cilindri e un terzo motore elettrico integrato nella trasmissione a doppia frizione a otto rapporti si occupano di spingere le ruote posteriori. Chi sperava in un ritorno del cambio manuale dovrà invece mettersi il cuore in pace. Lamborghini non ha in programma alcuna conversione di questo tipo per le sue supercar, nonostante la rivale Ferrari abbia già fatto questo passo.

Fonte: TecnoAndroid