Lamborghini, da Urus a Revuelto SV un solo DNA di design

Il design Lamborghini nasce da un lavoro che guarda avanti senza perdere di vista le proprie radici. Il Centro Stile Lamborghini sviluppa ogni modello con un obiettivo chiaro, cioè costruire un’identità sempre riconoscibile che attraversi tutta la gamma. Dalle forme di Urus fino a quelle di Revuelto SV, ogni vettura deve raccontare la stessa storia pur parlando linguaggi diversi. È proprio questa coerenza a rendere le auto di Sant’Agata capaci di far sognare oggi e anche domani.

Un’identità che non cambia mai davvero

Quando si parla di stile Lamborghini il primo pensiero va quasi sempre all’impatto visivo. Linee decise e proporzioni che non passano inosservate. Ma dietro quella sensazione immediata c’è un lavoro meno visibile e molto più profondo, quello di un gruppo di progettisti che deve mantenere un filo conduttore tra modelli nati per scopi completamente diversi. Il Centro Stile ha il compito di far sì che chiunque, guardando una di queste auto, la riconosca all’istante anche senza vedere il marchio sul cofano.

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Non si tratta di ripetere le stesse soluzioni all’infinito. La sfida è più sottile e riguarda la capacità di evolvere senza tradire se stessi. Un’auto deve sembrare nuova eppure appartenere con naturalezza alla famiglia da cui proviene. È un equilibrio delicato che richiede una visione chiara di cosa significhi oggi una Lamborghini e di cosa potrà significare tra qualche anno.

Da Urus a Revuelto SV, due mondi e un solo linguaggio

Mettere vicini Urus e Revuelto SV aiuta a capire quanto sia ampio il territorio su cui si muove il design Lamborghini. Da una parte c’è un SUV, un’auto pensata per un utilizzo più versatile e quotidiano. Dall’altra c’è una supercar che spinge l’idea di sportività fino al suo estremo. Due interpretazioni lontane tra loro che però devono condividere lo stesso DNA estetico.

Ed è qui che il lavoro dei designer diventa interessante. Le forme di Urus devono trasmettere la stessa personalità di una vettura molto più radicale come Revuelto SV, adattandola a volumi e proporzioni differenti. Il risultato non è un semplice esercizio di stile ma la dimostrazione di come un’identità forte possa vivere su carrozzerie diverse senza diluirsi. Chi osserva le due auto coglie subito la parentela, anche se nessuna delle due assomiglia davvero all’altra. Questo approccio permette alla casa di Sant’Agata di allargare la propria offerta senza perdere riconoscibilità. Ogni nuovo modello si inserisce in un percorso già tracciato e allo stesso tempo contribuisce a spostarlo un po’ più in là.

Il design che guarda al futuro

L’idea di un design che fa sognare anche domani riassume bene la filosofia del Centro Stile Lamborghini. Le auto non vengono disegnate soltanto per colpire nel momento in cui debuttano ma per restare attuali e desiderabili nel tempo. È una prospettiva che obbliga a ragionare sul lungo periodo, immaginando come verrà percepita una forma tra qualche anno e non solo il giorno della presentazione.

Per riuscirci serve una conoscenza profonda della storia del marchio e insieme la libertà di sperimentare. L’identità riconoscibile di cui parlano i progettisti non è quindi una gabbia ma una base solida su cui costruire. Proprio grazie a questa base ogni nuova creazione può osare senza smarrirsi, mantenendo intatto quel carattere che da sempre distingue le vetture del Toro. Dalla Urus alla Revuelto SV, il percorso stilistico segue la stessa direzione con l’obiettivo di continuare a stupire anche nei modelli che arriveranno.

Fonte: TecnoAndroid