Asciugare i capelli in meno tempo, migliorare la propria routine di igiene orale o rendere più semplice la rasatura quotidiana: sono queste alcune delle esigenze a cui Laifen cerca di rispondere con la sua gamma di dispositivi tecnologici. In occasione del Black Friday e del Cyber Monday 2026, il marchio propone una serie di promozioni dedicate a diverse categorie di prodotti, dagli asciugacapelli ad alta velocità agli spazzolini elettrici, passando per i rasoi.

Le offerte sono disponibili dal 19 al 30 novembre sul sito ufficiale italiano e coinvolgono diversi modelli. Tra i protagonisti della campagna c’è Laifen Neo, uno degli asciugacapelli più rappresentativi della gamma, proposto con uno sconto del 24%.

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Laifen Neo: asciugatura ad alta velocità a prezzo ridotto

Il prodotto principale della promozione è Laifen Neo, un asciugacapelli progettato per ridurre i tempi necessari alla messa in piega attraverso un flusso d’aria ad alta velocità. Il dispositivo combina prestazioni elevate e controllo intelligente della temperatura, con l’obiettivo di limitare l’esposizione dei capelli a un calore eccessivo. La tecnologia agli ioni negativi contribuisce a contrastare l’effetto crespo e a rendere i capelli più lisci e luminosi. La presenza di diversi accessori permette inoltre di adattare il flusso d’aria alle esigenze di asciugatura e styling, mentre il design particolare lo distingue dai tradizionali asciugacapelli.

Durante il Black Friday, la versione con tre ugelli scende da 149,99 a 113,99 euro, con un risparmio del 24%.

Le offerte sugli altri asciugacapelli Laifen

La campagna comprende anche altri modelli della famiglia haircare, pensati per esigenze differenti. Laifen Neo Special è rivolto a chi desidera combinare asciugatura e trattamento dei capelli, grazie alla funzione dedicata all’applicazione dell’olio durante la routine. Per chi viaggia frequentemente o ha bisogno di un dispositivo da portare in palestra e fuori casa, Laifen propone invece Mini, una soluzione compatta che mantiene le caratteristiche della tecnologia ad alta velocità del marchio. Laifen Air completa la selezione con un modello leggero e maneggevole, pensato per chi cerca semplicità e praticità nell’utilizzo quotidiano.

Le riduzioni previste sono differenti: Neo Special viene proposto a 135,99 euro, con uno sconto del 20%, mentre Air scende a 54,99 euro, con una riduzione dell’8%. Laifen Mini beneficia dello sconto più elevato dell’intera selezione, pari al 38,5%, e passa a 79,99 euro. In questo caso è incluso anche un supporto magnetico da parete in omaggio.

Laifen Wave Pro: sconti sugli spazzolini elettrici

Le promozioni non riguardano soltanto la cura dei capelli. Nel segmento dell’oral care troviamo Laifen Wave Pro, uno spazzolino elettrico che combina oscillazione e vibrazione per offrire un’esperienza di pulizia personalizzabile. Attraverso l’applicazione dedicata è possibile modificare le impostazioni dello spazzolamento in base alle proprie preferenze, monitorare le abitudini e ricevere indicazioni sulla pressione esercitata durante l’utilizzo. L’obiettivo è rendere più consapevole la gestione dell’igiene orale attraverso strumenti digitali e controlli personalizzati.

Durante il Black Friday sono previste riduzioni per tutte e tre le versioni. Wave Pro ABS passa da 99,99 a 79,99 euro, mentre la variante Aluminium scende da 119,99 a 94,99 euro. Per chi preferisce la versione Transparent, il prezzo promozionale è di 109,99 euro, rispetto ai 139,99 euro di listino.

Laifen P3 Pro e P3: offerte sui rasoi elettrici

La categoria personal care comprende anche i rasoi elettrici Laifen P3 Pro e P3, progettati per unire precisione, prestazioni e attenzione ai materiali. Il modello P3 Pro integra due motori lineari e un corpo in alluminio lavorato CNC. Un elemento distintivo è la finestra trasparente che permette di osservare il motore interno, trasformando una componente tecnica in un dettaglio estetico. Il dispositivo è pensato per chi cerca una soluzione di rasatura evoluta, con particolare attenzione alla costruzione e al design.

Il Black Friday porta il prezzo del Laifen P3 Pro a 149,99 euro, rispetto ai 199,99 euro iniziali, con uno sconto del 25%. Laifen P3 passa invece da 169,99 a 129,99 euro, con una riduzione del 24%.

Le promozioni per il Black Friday e il Cyber Monday 2026 sono disponibili dal 19 al 30 novembre, esclusivamente attraverso il sito ufficiale Laifen. Le condizioni e gli sconti possono variare in base al prodotto selezionato e le offerte resteranno valide fino a esaurimento delle disponibilità.

Fonte: TecnoAndroid