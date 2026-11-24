Un rompicapo della corda avvolta attorno alla Terra sta mettendo a dura prova l’intuizione di parecchi appassionati di matematica, e il motivo è davvero curioso. Per sollevare di un metro una corda stretta intorno a una sfera bastano appena 6,28 metri in più, a prescindere dalle dimensioni della sfera stessa. Che si tratti di un pianeta intero o di una piccola palla non cambia proprio nulla. I protagonisti di questo gioco mentale sono tre: il nostro pianeta, una semplice corda e soprattutto il Pi greco, quel numero che molti ricordano vagamente dai tempi della scuola.

Lo scenario di partenza è piuttosto semplice da immaginare. Si prende una corda e la si avvolge lungo tutta la circonferenza della Terra, ben tesa e perfettamente aderente alla superficie. A quel punto ci si domanda quanta corda servirebbe aggiungere perché resti sospesa a un metro da terra in ogni punto del giro. L’istinto, quasi per tutti, suggerisce una cifra enorme. Del resto si parla di un anello lungo quanto l’intero pianeta e sembra logico pensare che serva un’aggiunta altrettanto gigantesca. E invece la risposta è sorprendentemente modesta.

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Perché l’intuizione tradisce

La chiave del mistero sta in una formula geometrica che quasi tutti hanno studiato e poi accantonato. La circonferenza di un cerchio si calcola moltiplicando il raggio per due e poi per Pi greco, che vale circa 3,14. Sollevare la corda di un metro in ogni punto equivale in pratica ad allungare il raggio di un metro. Ed è qui che il ragionamento prende una piega inattesa, perché l’aumento della lunghezza della corda dipende soltanto da quel metro in più e non dal raggio iniziale.

Messo in numeri il concetto diventa ancora più chiaro. Se si confronta la nuova circonferenza con quella di partenza, la differenza tra le due corrisponde sempre a due volte Pi greco moltiplicato per il metro aggiunto. Il risultato è circa 6,28 metri. Il raggio originale, grande o piccolo che sia, sparisce del tutto dal calcolo. Non importa quanto sia vasta la sfera attorno a cui si lavora, perché il conto finale resta identico.

Dalla Terra a una palla il risultato non cambia

È proprio questa caratteristica a rendere il rompicapo così spiazzante. La mente tende a ragionare in termini di proporzioni e associa una sfera immensa a un’aggiunta immensa. La matematica però segue un’altra strada e dimostra che la quantità di corda extra non ha alcun legame con la grandezza dell’oggetto. Il Pi greco fa da ponte tra raggio e circonferenza e lo fa sempre allo stesso modo, su qualunque scala.

Per rendersene conto basta spostare l’esperimento su una sfera molto più piccola, come una comune palla. Anche in quel caso, per staccare la corda di un metro dalla superficie, servono gli stessi 6,28 metri in più. Su un oggetto così ridotto la corda allungata apparirebbe enorme rispetto alla sfera, quasi sproporzionata. Attorno alla Terra invece la stessa aggiunta passerebbe del tutto inosservata se paragonata alla lunghezza totale. Eppure in entrambi i casi la distanza dalla superficie è esattamente la stessa. Il rompicapo della corda terrestre si regge quindi su un unico dato che non cambia mai. Qualunque sia la sfera scelta, per sollevare la corda di un metro tutto intorno basta aggiungere circa 6,28 metri, cioè due volte Pi greco.

Fonte: TecnoAndroid