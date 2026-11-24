La nuova MG GO! è la compatta elettrica con cui il marchio anglocinese vuole ritagliarsi uno spazio di peso in Europa, e il suo arrivo è previsto per il 2028 con una produzione in Spagna. La ricetta mette insieme la sportività urbana di gusto britannico e la solidità tipica delle vetture giapponesi, il tutto dentro un’auto a batteria di origine cinese pensata per il segmento delle compatte elettriche. Le linee sono morbide e sinuose, i gruppi ottici hanno forma circolare e il tetto piatto richiama in modo piuttosto evidente lo stile MINI, mentre la coda tronca sembra un incrocio tra una Suzuki Swift e una FIAT 600.

A fare da apripista ci ha pensato il concept svelato a Goodwood, che lascia intuire con buona precisione cosa aspettarsi. Se la tabella di marcia verrà rispettata, la vettura uscirà dal nuovo stabilimento MG in territorio spagnolo, un passo che rafforza la strategia europea del costruttore. Le basi per superare gli ostacoli commerciali legati all’importazione di auto elettriche prodotte in Cina sembrano esserci tutte. Molto però dipenderà da prezzo, autonomia, batterie e prestazioni della versione definitiva, aspetti su cui per ora non c’è ancora nulla di ufficiale.

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Un prototipo che strizza l’occhio alle hot hatch

Il concept della MG GO! rappresenta una visione quasi definitiva del modello di serie, anche se alcuni dettagli sono stati volutamente esasperati per attirare gli sguardi. Si tratta di una piccola dal DNA sportivo destinata a vedersela con avversarie come MINI Cooper Electric e Renault 5 E Tech, due nomi che nel segmento pesano parecchio. Se il progetto verrà proposto a una cifra accessibile potrebbe trasformarsi in un piccolo capolavoro anche dalle nostre parti, con un debutto atteso a partire dalla fine del 2028.

L’impostazione generale punta dritta sulla grinta. Passaruota pronunciati, cerchi di grandi dimensioni e diversi richiami presi in prestito dal mondo delle hot hatch danno alla vettura un aspetto muscoloso nonostante le dimensioni contenute. Il disegno porta la firma del centro stile londinese di MG, che ha lavorato per preservare quel tocco classico britannico. Ovviamente non manca lo zampino della casa madre SAIC Motor, il gruppo automobilistico cinese con sede a Shanghai.

Posizionamento in gamma e nuovo stabilimento in Galizia

MG è un marchio storico, celebre soprattutto per le sue spider sportive, anche se negli ultimi anni sotto la gestione SAIC ha portato al successo pure berline e SUV. La nuova arrivata si collocherà nella gamma al di sotto della MG3 e proprio per questo si era ipotizzato il nome MG2, ma la denominazione GO! potrebbe alla fine restare. Il riscontro commerciale passerà in larga parte dal prezzo, un fattore decisivo che va ben oltre la questione della tecnologia elettrica. Per competere con le diverse rivali full electric europee conteranno anche potenza, capacità della batteria e autonomia, dati tecnici che al momento non sono stati ancora comunicati.

Per sfidare MINI Cooper Electric e Renault 5 E Tech il costruttore potrebbe puntare sulla Galizia, nel nordovest della Spagna, dove sorgerà il suo primo impianto produttivo nell’Europa continentale. L’investimento previsto si aggira intorno ai 200 milioni di euro, con l’avvio della produzione fissato per il 2028 e una capacità a pieno regime che potrà arrivare fino a 120.000 veicoli all’anno. Il progetto non riguarda soltanto le linee di assemblaggio ma comprende anche ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei componenti e logistica. Per la Spagna si tratta di un’occasione importante, visto che il nuovo polo porterà alla creazione di migliaia di posti di lavoro nell’area di Ferrol.

Fonte: TecnoAndroid