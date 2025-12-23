L’acqua può essere depurata con i fondi del caffè?

Ogni giorno, miliardi di tazze di caffè vengono consumate in tutto il mondo. Generando scarti vegetali noti come fondi di caffè esausti (Spent Coffee Grounds). Tali residui, apparentemente inutili, stanno mostrando un potenziale sorprendente nel campo della purificazione dell’acqua. Due studi recenti della Loughborough University, pubblicati sulle riviste Biomass and Bioenergy e Clean Technologies, hanno dimostrato che i fondi di caffè possono diventare un filtrante naturale. Indirizzato a metalli pesanti come piombo, zinco e rame. La chiave è trasformare gli scarti in biochar, un materiale carbonioso già noto per migliorare il suolo, l’edilizia e la bonifica ambientale.

Ecco come possono essere usati i fondi di caffè per depurare l’acqua

I ricercatori hanno raccolto i fondi di caffè dalla mensa universitaria e li hanno sottoposti a un processo di riscaldamento controllato. Ottenendo un biochar capace di trattenere fino al 98% del piombo presente nell’acqua. In pratica, ogni grammo del materiale può assorbire circa 4,9 milligrammi di piombo, dimostrando che un semplice trattamento termico può trasformare un rifiuto domestico in un filtro potente ed economico.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Le performance migliori si osservano a basse concentrazioni di metalli. Con risultati ottimali a 2,5 ppm di rame e 10 ppm di zinco. Per concentrazioni più elevate, l’aggiunta di lolla di riso, un sottoprodotto della lavorazione del riso, aumenta leggermente l’efficacia. Rendendo possibile trattare fino a 5 ppm di rame e 25 ppm di zinco.

La scoperta rappresenta un esempio concreto di economia circolare. In cui gli scarti di consumo diventano risorse preziose. Dai bicchieri di caffè alle fonti d’acqua, ciò che prima era considerato rifiuto può ora contribuire a proteggere l’ambiente e la salute umana. In futuro, utilizzare i fondi esausti come filtro naturale potrebbe diventare una soluzione sostenibile. Un’opzione semplice e a costo zero per affrontare il problema dei metalli tossici nelle acque. Dimostrando che anche i rifiuti quotidiani possono nascondere un grande potenziale scientifico.