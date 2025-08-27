Acquacoltura sostenibile e AI agricola per salvare il cibo

Quando si parla di futuro del pianeta, spesso le immagini che ci vengono in mente sono quelle di foreste che spariscono, deserti che avanzano e scaffali dei supermercati sempre più vuoti. Ma c’è un gruppo di ricercatori che ha deciso di non fermarsi alle previsioni catastrofiche: piuttosto, ha messo insieme dati, idee e proposte concrete per cambiare la direzione delle cose. Si tratta di un team internazionale guidato dalla King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), che insieme a scienziati di cinque continenti, all’AEON Collective e alla Convenzione ONU contro la Desertificazione (UNCCD), ha studiato come affrontare il degrado del suolo e garantire cibo sufficiente per tutti.

KAUST e partner globali svelano come innovazione e scienza possono fermare il degrado del suolo

Lo scenario da cui partono non è semplice. Ogni anno buttiamo via un terzo del cibo prodotto, un paradosso che vale più di mille miliardi di dollari e che lascia un’impronta enorme su terra, acqua e biodiversità. Se non si cambia rotta, nel 2050 le coltivazioni potrebbero arrivare a occupare quasi metà delle terre libere dai ghiacci del pianeta. È come se stessimo consumando lentamente la base stessa che ci permette di vivere.

La parte sorprendente, però, è che le soluzioni ci sono già. Lo studio pubblicato su Nature mostra che puntare sull’acquacoltura sostenibile può alleggerire la pressione sulle terre agricole: allevare pesci in modo responsabile non solo fornisce proteine di qualità, ma riduce deforestazione e consumo di suolo. Allo stesso tempo, ripristinare i terreni degradati potrebbe restituirci superfici immense, equivalenti a interi continenti.

Un altro nodo cruciale riguarda lo spreco alimentare: basterebbe ridurlo drasticamente per liberare spazio e risorse preziose. Qui entrano in gioco azioni quotidiane, dai ristoranti che scelgono porzioni più equilibrate fino alle politiche che favoriscono donazioni e incentivi economici per chi non getta via il cibo.

C’è poi un aspetto spesso trascurato: oltre il 90% delle aziende agricole nel mondo sono piccole o familiari. Sono loro, con pratiche sostenibili già radicate, a custodire una parte fondamentale delle nostre risorse. Supportarle con tecnologie accessibili e con politiche mirate significa moltiplicare gli effetti positivi.

Come ha sottolineato Fernando Maestre, autore principale dello studio e figura di riferimento della KAUST, il messaggio è chiaro: trasformando i sistemi alimentari e collaborando su scala globale, possiamo davvero invertire la curva del degrado. Non è fantascienza: è una scelta concreta che può cambiare il nostro futuro.